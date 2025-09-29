100-річний трактор відновили на Вінниччині

Власником раритетного 100-річного трактора є Барський фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ. Про це на своїй сторінці сповістив директор цього навчального закладу Йосип Кібітлевський.

Скільки часу витрачено на реставрацію трактора та його агрегатів до ходових можливостей, не повідомляється. Однак автор контенту розмістив доволі цікавий перелік виконаних робіт.

Найпроблемнішим був розукомплектований силовий агрегат, деталі до якого щонайменше вже 70 років ніхто не виробляє. Фото: Барський коледж

Що було зроблено:

Реставрування верхньої головки шатуна.

Реставрування нижньої головки шатуна.

Розточка гільзи типу Т-40 (Ø 95–120 мм).

Наплавка отворів корінних опор блоку циліндрів.

Заміна направляючої втулки клапанів.

Обробка сідел (с/г двигун, 2 циліндри, 2 клапани/циліндр).

Заміна втулок клапанів.

Токарні роботи (виготовлення втулок клапанів).

Шліфування шатунних шийок колінчастого валу.

Реставрування постелі розподільчого валу.

Наплавка поверхні бабітом.

Відновлення посадочного місця під гільзу з попередньою розточкою.

Токарно-фрезерні роботи з виготовлення кришки задньої корінної опори.

Виготовлення поршневих кілець.

Токарні роботи (виготовлення ремонтної втулки шатуна).

Токарні роботи (виготовлення гільзи).

Координатно-розточні роботи.

Шліфування блоку.

Шліфування головки.

Шліфування розподільчого валу.

"Ми здійснили неймовірне – оживили трактор "Універсал", який пів століття мовчав. І тепер він знову на ходу"! – поділився радістю директор коледжу Йосип Кібітлевський.

Класичний для першої чверті минулого сторіччя спосіб запустити двигун за допомогою "кривого стартера" зберігся до нашого часу. Фото: Барський коледж

З фото та відео видно, що поставлений на хід трактор доволі прудкий у русі, добре набирає швидкість, хоча є тихохідним транспортом

У роботі титанічну працю виконали майстри приватної СТО "Немирів авто", що належить Сергію Глиняному. Серед виконавців проєкту також вказано викладачів-інженерів Віталія Пампушку та Андрія Гуменного, котрі творчо підійшли до справи.