Як зберігся трактор 1941 року на дні Тихого океану

Трактор стоїть прив'язаний ланцюгами на палубі затонулого американського авіаносця USS Hornet (CV-8). Як йдеться у повідомленні historyfeels на Instagram-сторінці та в ряді інших джерел, стан гарно збереженого трактора зафіксувала підводна камера.

До цього часу експерти не можуть достеменно встановити, шини якого виробника стоять на цій моделі. Цілком ймовірно, що це могли бути гумові колеса одного з трьох основних виробників та постачальників гуми того часу – Goodyear, Firestone чи U.S. Royal.

Науковці та розробники приємно здивовані ще й тим, що навіть фарба в основному залишилася вцілілою, хоча в окремих місцях видно корозію. Ймовірно, щільне солоне середовище законсервувало машину на десятиліття, якщо не на століття.

Відомо, що це армійська версія сільськогосподарського трактора International Harvester A-14 побудови 1941 року. Ці машини у невеликій кількості було адаптовано для використання на будівництві злітно-посадкових смуг, перевезення на авіабомб, патронів та снарядів в ящиках.

Ось так виглядає трактор A-14 на дні океану (вгорі) та його відреставрована цивільна версія (внизу) у теперішньому часі. Фото з відкритих джерел

На авіаносці трактор практично не експлуатували. Зазвичай його використовували як тягач для літаків. Під час переходів він стояв зафіксований ланцюгами на палубі. Так і зберігся до нинішнього часу.

Авіаносець в ході війни з Японією був потоплений у жовтні 1942 року під час битви на островах Санта-Крус. Корабель зараз знаходиться на дні Тихого океану. Оскільки глибина його залягання 5300 метрів, то діставати трактор ніхто не буде через велику дорожнечу такого процесу.

Однак історики та експерти уже заявили, що цей A-14 сміливо можна вважати однією з найнезвичайніших знахідок серед ретромашин сьогодення: цей шматочок історії сільськогосподарської техніки, збережений як капсула часу, ніколи не бачив поля чи будівельного майданчика.