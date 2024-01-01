На протитанковій міні трактор злетів у повітря, але у брухт не потрапив

Випадок і справді унікальний. Попри те, що "Білорус" був зруйнований до неможливого, тракторист дивом вижив, хоча й отримав значні поранення. І це найголовніше.

Як повідомляється на ФБ-сторінці підприємства, після тривалого лікування та реабілітації ветеран лісової галузі вийшов на заслужену пенсію. А трактор завдяки тому, що механізатор лишився живим, вирішили відновити.

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"Цей випадок ще раз нагадав про те, в яких надзвичайно небезпечних умовах працюють лісівники на Лиманщині. Щоденні обстріли зі сторони російських військ по лісових масивах роблять майже всі ділянки лісу потенційно смертельними. Нерозірвані снаряди, міни та інші вибухонебезпечні предмети створюють постійну загрозу для життя працівників, які попри небезпеку продовжують виконувати свої обов'язки", – наголосив тоді директор ДП "Лиманське ЛГ" Олексій Приходько.

Фото: Лиманський лісгосп

Понівечений до неможливого 15 вересня 2024 року в Краснолиманському лісництві трактор ремонтувався з використанням агрегатів й деталей як зі списаних тракторів-донорів, так і зі складських запасів чи закуплених на стороні.

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Вже нинішньою весною перед початком пожежонебезпечного сезону відремонтований МТЗ повернувся в машинно-тракторний парк лісництва й вийшов на мінералізацію смуг та оранку під майбутні посадки лісових культур.

Фото: Лиманський лісгосп

Таким чином, у прокладених у 2025 році 29,3 км нових протипожежних смуг та у догляді за 9 км уже наявних штучних перепон вогню довкола лісових насаджень є велика частка відновленого трактора.

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"В час постійних ворожих обстрілів лісових масивів, коли загроза високої пожежної небезпеки зростає, а також надзвичайно небезпечних умов праці кожна одиниця техніки має велике значення. Цей трактор лишається незамінним помічником у створенні мінералізованих смуг і гасінні пожеж", – повідомили у ДП "Лиманський лісгосп".

Ось в яких умовах торік влітку працював згаданий МТЗ 82.1. Фото: Лиманський лісгосп

В архіві лісгоспу збереглися фотознімки та відео того, як торік влітку (див. відео нижче) цей трактор виводили на боротьбу з лісовими пожежами, що виникали через ворожі обстріли по всій Лиманській прифронтовій ділянці.

Нині після ремонту ця машина, але вже з іншим трактористом, знову в роботі на оранці під нові посадки дерев, створенні протипожежних мінералізованих смуг та протистоянні постійним пожежам, що виникають у лісових масивах прифронтової смуги.