Замість старих ЗіЛів та Уралів в лісах працюватимуть нові трактори

Нова техніка прийшла на заміну машинам радянського зразка – автомобілів ЗіЛ-131, ЗіЛ-157, Урал 4320. Вони були вже фізично зношені й технічно застарілими, постійно ламалися й потребували ремонту. Окрім цього, ці вантажівки споживали багато пального, що фінансово затратно.

Нова техніка, йдеться на ФБ-сторінці Північного лісового офісу, сучасна та економічна. Скажімо, трактор YTO моделі NLX 1024 працює в союзі з причепом-сортиментовозом DL Forester та крано-мініпуляторною установкою Weimer WE-7100. Таке поєднання буде відносно працюючого на такій же операції транспортування до проміжного складу ЗіЛ-131 значно економнішим.

Читайте також Тисячі білоруських та російських тракторів підуть під списання

Трактор YTO NLX 1024 має 4-циліндровий 5,6-літровий двигун Perkins потужністю 102 к.с. при 2300 об/хв та крутним моментом 397 Нм. У нього питома витрата палива тримається в межах 215+/-5 г/кВт-год.

У трактора повний привід 4х4, механічна КПП на 3 діапазони роботи, 12 передач вперед та 4 назад. Такий набір трансмісії дозволяє рухатися зі швидкістю від 2 до 42 км/год, все залежить від рельєфу, стану дороги та вантажності на причепі.

Читайте також Вітчизняне виробництво тракторів знизилось, імпорт зростає

Що стосується причепа, то тут мова йде про "десятку" вітчизняного виробника ТОВ "Велмаш-Україна". Модель DL-10 Forester має з посилену раму, завдяки чому вантажність доведена до 11,5 т. Тут наші розробники не стали винаходити колесо й взяли за основу технологією скандинавських виробників, чия конструкторська школа лідирує в сегменті причіпних тракторних сортиментовозів.

Гідроманіпулятори для навантаження/розвантаження лісу-кругляка Weimer WE-7100 тут такі ж, як свого часу монтували на шасі ЗІЛ-131 або триточкова навіску тракторів МТЗ-82, МТЗ-892. Нині Україна відмовилася від техніки МТЗ.

Читайте також У Кропивницькому випускатимуть трактори Spike TK, що замінять білоруську техніку

Вивільнену нішу в сегменті тракторних лісовозів зайняли європейські та китайські бренди. Установка WE-7100 спроможна брати колоди сортименту вагою 700-750 кг на відстані 7 метрів від причепа.

Відтак тріо у складі трактора YTO моделі NLX 1024, причепа DL-10 Forester та КМУ Weimer WE-7100 дозволяє знизити вартість навантаження/вивантаження та транспортування деревини безпосередньо з ділянок та рубок догляду у місця складування.

Їх використання особливо ефективне в важкодоступних місцях, що спрощує логістику, оскільки магістральним машинам зручніше забирати деревину з доступних точок, а не їхати за нею бездоріжжям в глибину лісу.

Фото: Ліси України