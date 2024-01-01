Вместо старых ЗиЛов и Уралов в лесах будут работать новые тракторы

Новая техника пришла на замену машинам советского образца – автомобилей ЗиЛ-131, ЗиЛ-157, Урал 4320. Они были уже физически изношены и технически устаревшими, постоянно ломались и нуждались в ремонте. Кроме этого, эти грузовики потребляли много горючего, что финансово затратно.

Новая техника, говорится на ФБ-странице Северного лесного офиса, современная и экономичная. Скажем, трактор YTO модели NLX 1024 работает в союзе с прицепом-сортиментовозом DL Forester и крано-минипуляторной установкой Weimer WE-7100. Такое сочетание будет относительно работающего на такой же операции транспортировки до промежуточного склада ЗиЛ-131 значительно экономнее.

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Трактор YTO NLX 1024 имеет 4-цилиндровый 5,6-литровый двигатель Perkins мощностью 102 л.с. при 2300 об/мин и крутящим моментом 397 Нм. У него удельный расход топлива держится в пределах 215+/-5 г/кВт-ч.

У трактора полный привод 4х4, механическая КПП на 3 диапазона работы, 12 передач вперед и 4 назад. Такой набор трансмиссии позволяет двигаться со скоростью от 2 до 42 км/ч, все зависит от рельефа, состояния дороги и грузоподъемности на прицепе.

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Что касается прицепа, то речь идет о "десятке" отечественного производителя ООО "Велмаш-Украина". Модель DL-10 Forester имеет с усиленную раму, благодаря чему грузоподъемность доведена до 11,5 т. Здесь наши разработчики не стали изобретать колесо и взяли за основу технологию скандинавских производителей, чья конструкторская школа лидирует в сегменте прицепных тракторных сортиментовозов.

Гидроманипуляторы для погрузки/разгрузки леса-кругляка Weimer WE-7100 здесь такие же, как в свое время монтировали на шасси ЗИЛ-131 или трехточечную навеску тракторов МТЗ-82, МТЗ-892. Сейчас Украина отказалась от техники МТЗ.

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Освободившуюся нишу в сегменте тракторных лесовозов заняли европейские и китайские бренды. Установка WE-7100 способна брать бревна сортимента весом 700-750 кг на расстоянии 7 метров от прицепа.

Поэтому трио в составе трактора YTO модели NLX 1024, прицепа DL-10 Forester и КМУ Weimer WE-7100 позволяет снизить стоимость погрузки/выгрузки и транспортировки древесины непосредственно с участков и рубок ухода в места складирования.

Их использование особенно эффективно в труднодоступных местах, что упрощает логистику, поскольку магистральным машинам удобнее забирать древесину из доступных точек, а не ехать за ней по бездорожью в глубину леса.

Фото: Леса Украины