Как сохранился трактор 1941 года на дне Тихого океана

Трактор стоит привязанный цепями на палубе затонувшего американского авианосца USS Hornet (CV-8). Как говорится в сообщении historyfeels на Instagram-странице и в ряде других источников, состояние хорошо сохранившегося трактора зафиксировала подводная камера.

К этому времени эксперты не могут точно установить, шины какого производителя стоят на этой модели. Вполне вероятно, что это могли быть резиновые колеса одного из трех основных производителей и поставщиков резины того времени – Goodyear, Firestone или U.S. Royal.

Ученые и разработчики приятно удивлены еще и тем, что даже краска в основном осталась уцелевшей, хотя в отдельных местах видно коррозию. Вероятно, плотная соленая среда законсервировала машину на десятилетия, если не на века.

Известно, что это армейская версия сельскохозяйственного трактора International Harvester A-14 постройки 1941 года. Эти машины в небольшом количестве были адаптированы для использования на строительстве взлетно-посадочных полос, перевозки на авиабомб, патронов и снарядов в ящиках.

Вот так выглядит трактор A-14 на дне океана (вверху) и его отреставрированная гражданская версия (внизу) в настоящем времени. Фото из открытых источников

На авианосце трактор практически не эксплуатировали. Обычно его использовали как тягач для самолетов. Во время переходов он стоял зафиксированный цепями на палубе. Так и сохранился до нынешнего времени.

Авианосец в ходе войны с Японией был потоплен в октябре 1942 года во время битвы на островах Санта-Крус. Корабль сейчас находится на дне Тихого океана. Поскольку глубина его залегания 5300 метров, то доставать трактор никто не будет из-за большой дороговизны такого процесса.

Однако историки и эксперты уже заявили, что этот A-14 смело можно считать одной из самых необычных находок среди ретромашин настоящего: этот кусочек истории сельскохозяйственной техники, сохранен как капсула времени, никогда не видел поля или строительной площадки.