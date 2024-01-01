104-метровая лестница на базе Scania P450 сможет дотянуться до 37 этажа

Города Дальнего Востока сегодня считаются одними из самых высоких в мире, где количество небоскребов просто поражает. Тайвань – не исключение, поэтому для проведения спасательных работ на случай пожара здесь заказали автомобиль-рекордсмен с гигантской автолестницей. Об этом пишет blogdocaminhoneiro.com.

Разработали высотный автомобильный лифт Bronto Skylift типа S104HLA с телескопической стрелой до 104 метров финские специалисты. Для тайваньского заказа производитель использовал адаптированную ходовую базу Scania P450 с шестиосным шасси.

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Такая машина с надстройкой автолестницы весит почти 60 тонн и имеет габаритную длину 16,3 метра. Это соответствует нагрузкам на ось как по европейским нормам, так и по азиатским.

Спасательная корзина рассчитана на груз в 700 килограммов, то есть она способна за один раз снять с небоскреба 8-10 человек, включая оператора-спасателя. Если учесть, что в среднем высота этажа составляет 2,7 м, то автолестница с лифтом способна без проблем эвакуировать людей с 37-го этажа, который будет на 100-метровой высоте.

Автомобиль для лучшего маневра имеет две управляемые передние оси и крайнюю заднюю, 8-метровый размах аутригеров, обеспечивающих надежную фиксацию. На тестах лифт поднимали на высоту 35 этажей при порыве ветра выше 12,5 метров в секунду, но это не помешало и автолестница с корзиной оставалась устойчивой.

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На сегодня это самая высокая автолестница в Азии. Однако не ей принадлежит мировой рекорд. Самой высокой лестницей в мире является Bronto Skylift типа F112HLA, операционная высота которой достигает 112 метров. Эта вышка-лифт на шасси Mercedes-Benz с колесной формулой 14х4 несет службу в Дубае, приписана к местной спасательной службе.



Производитель свои высотные автолестницы размещает на соответствующих шасси различных производителей, но в основном в работе скандинавская ходовая из Швеции – Scania P450 или Scania P460 (см. видео внизу).

Тайвань выбрал Bronto Skylift типа S104HLA оправдано, поскольку там в перечне сооружений высотой более 120 метров есть 169 различных объектов и еще 14 небоскребов строятся.

Фото: Scania Taiwan