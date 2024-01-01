104-метрова драбина на базі Scania P450 зможе дотягнутись до 37 поверху

Міста Далекого Сходу сьогодні вважаються одними з найбільш високих у світі, де кількість хмарочосів просто вражає. Тайвань – не виняток, тож для проведення рятувальних робіт на випадок пожежі тут замовили автомобіль-рекордсмен з гігантською автодрабиною. Про це пише blogdocaminhoneiro.com.

Розробили висотний автомобільний ліфт Bronto Skylift типу S104HLA з телескопічною стрілою до 104 метри фінські фахівці. Для тайванського замовлення виробник використав адаптовану до ходову базу Scania P450 з шестивісним шасі.

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Така машина з надбудовою автодрабини важить майже 60 тонн і має габаритну довжину 16,3 метра. Це відповідає навантаженням на вісь як за європейськими нормами, так і за азійськими.

Рятувальний кошик розрахований на вантаж у 700 кілограмів, тобто він спроможний за один раз зняти з хмарочоса 8-10 осіб, включаючи оператора-рятувальника. Якщо врахувати, що в середньому висота поверху становить 2,7 м, то автодрабина з ліфтом спроможна без проблем евакуювати людей з 37-го поверху, який буде на 100-метровій висоті.

Автомобіль для кращого маневру має дві керовані передні вісі та крайню задню, 8-метровий розмах аутригерів, що забезпечують надійну фіксацію. На тестах ліфт піднімали на висоту 35 поверхів при пориві вітру вище 12,5 метрів за секунду, але це на заваді не стало і автодрабина з кошиком залишалася стійкою.

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На сьогодні це найвища автодрабина в Азії. Однак не їй належить світовий рекорд. Найвищою драбиною у світі є Bronto Skylift типу F112HLA, операційна висота якої сягає 112 метрів. Ця вишка-ліфт на шасі Mercedes-Benz з колісною формулою 14х4 несе службу в Дубаї, приписана до місцевої рятувальної служби.



Загалом свої висотні автодрабини розміщує на відповідних шасі різних виробників, але здебільшого в роботі скандинавська ходова зі Швеції – Scania P450 чи Scania P460 (див. відео внизу).

Тайвань вибрав Bronto Skylift типу S104HLA виправдано, оскільки там в переліку споруд висотою понад 120 метрів є 169 різних об’єктів і ще 14 хмарочосів будуються.

Фото: Scania Taiwan