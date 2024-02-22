Centennial Carbon Fiber Shelby GT500CR - автомобиль, который был специально создан для того, чтобы привлечь внимание к проблеме спасения жизней.

Эти 10 уникальных экземпляров Shelby GT500CR разработали по случаю празднования 100 годовщины со дня рождения Кэрролла Шелби. Автомобили были созданы в партнерстве с Американской кардиологической ассоциацией с благородной целью - ассоциация получит по $100 000 за каждый проданный экземпляр, чтобы собрать общую сумму в 1 миллион долларов.

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Общая стоимость этого авто составляет 625 000 долларов и оно точно привлечет внимание богатых коллекционеров, ведь имеет уникальное оснащение. Под капотом установлен 5,0-литровый двигатель Coyote V8 с нагнетателем мощностью 800 л.с., который работает в паре шести ступенчатой механикой Tremec T56 Magnum.

Благодаря такому мотору и веса карбонового кузова в 1452 килограмма, автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч всего за 3,2 секунды. Хорошую управляемость обеспечивает спортивная независимая подвеска всех колес, а тормоза Wildwood обеспечивают тормозную силу.

Салон автомобиля представляет собой классический интерьер Shelby GT500 с незначительными улучшениями. На сиденьях есть логотип Американской кардиологической ассоциации, а на центральной консоли есть сенсорный экран, который поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также управляет аудиосистемой Focal.

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Classic Recreations придумали фирменный знак Шелби перед пассажирским сиденьем, а также специальную табличку, которая идентифицирует этот автомобиль как один из 10 изготовленных экземпляров.