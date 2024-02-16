Известно, что первыми четырехдверными Porsche стали внедорожник Cayenne и седан Panamera, однако мало кто знает, что проект такого автомобиля разработали еще в 1966 году.

Бизнесмен из Техаса Уильям Дж. Дик-младший поручил своему генеральному менеджеру полететь с в Европу, чтобы найти мастеров, которые бы захотели построить четырехдверный Porsche 911. Дело в том, что его жена хотела спортивное авто, однако считала обычные купе непрактичными. В то время не было больших и одновременно мощных спортивных седанов, поэтому бизнесмену пришлось строить его с нуля.

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Автопарк Уильяма на тот момент насчитывал несколько Ferrari и Maserati, а сам бизнесмен заработал свое состояние благодаря тому, что был совладельцем дилерского центра в Техасе и распространял автомобили Volkswagen и Porsche в США.

Неизвестно по каким причинам, однако для постройки такого седана Уильям с женой выбрал Porsche 911. Однако, большинство мастеров отказывали им и называли эту идею абсурдной. В конце концов, супругам все же удалось найти энтузиастов, которые согласились взяться за проект.

Ими были Дик Траутман и его приятель, инженер-механик Том Барнс. Сначала они разрезали крышу и пол и удлинили авто с помощью на 55,3 сантиметра. Это было нужно, чтобы установить пару задних дверей, которые открываются на манер Rolls-Royce. Задний ряд сидений изготовили по специальному заказу на фабрике Porsche.

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Также автомобиль оборудовали автоматической трансмиссией Sportomatic, На самом деле это была не настоящая автоматическая коробка передач, а механическая коробка без сцепления, которая позволяла водителю переключать передачи стандартным движением. Так что это не только первый 4-дверный Porsche, но и одним из первых, который имел только две педали.

Работу завершили в 1967 году. Авто покрасили в яркий коричневый цвет. Интересно, что за этот проект бизнесмен заплатил около 20 000 долларов, что эквивалентно более 150 000 долларов в 2024 году.

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Через год автомобиль привлек внимание руководителей Porsche. Увидев его, они начали рассматривать возможность создания спортивного седана. К сожалению, тогда проект не получил зеленого света.

Сегодня этот уникальный автомобиль привлекает внимание посетителей в Автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе, Калифорния.