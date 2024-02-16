Відомо, що першими чотирьох дверними Porsche стали позашляховик Cayenne та седан Panamera, однак мало хто зна, що проєкт такого автомобіля розробили ще у 1966 році.

Бізнесмен з Техасу Вільям Дж. Дік-молодший доручив своєму генеральному менеджеру полетіти з до Європи, щоб знайти майстрів, які б захотіли побудувати чотиридверний Porsche 911. Річ у тім, що його дружина хотіла спортивне авто, проте вважала звичайні купе непрактичними. В той час не було великих і водночас потужних спортивних седанів, тому бізнесмену довелось будувати його з нуля.

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Автопарк Вільяма на той момент налічував кілька Ferrari та Maserati, а сам бізнесмен заробив свій статок завдяки тому, що був співвласником дилерського центру в Техасі та розповсюджував автомобілі Volkswagen і Porsche в США.

Невідомо з яких причин, однак для побудови такого седана Вільям з дружиною обрав Porsche 911. Втім, більшість майстрів відмовляли їм й називали цю ідею абсурдною. Врешті-решт, подружжю все ж вдалось знайти ентузіастів, які погодилися взятися за проєкт.

Ними були Дік Траутман і його приятель, інженер-механік Том Барнс. Спершу вони розрізали дах і підлогу та подовжили авто за допомогою на 55,3 сантиметри. Це було потрібно, аби встановити пару задніх дверей, які відчиняються на манеру Rolls-Royce. Задній ряд сидінь виготовили за спеціальним замовленням на фабриці Porsche.

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Також автомобіль обладнали автоматичною трансмісією Sportomatic, Насправді це була не справжня автоматична коробка передач, а механічна коробка без зчеплення, яка дозволяла водієві перемикати передачі стандартним рухом. То ж це не лише перший 4-дверний Porsche, а й одним із перших, який мав лише дві педалі.

Роботу завершили у 1967 році. Авто пофарбували у яскравий коричневий колір. Цікаво, що за цей проєкт бізнесмен заплатив близько 20 000 доларів, що еквівалентно понад 150 000 доларів у 2024 році.

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Через рік автомобіль привернув увагу керівників Porsche. Побачивши його, вони почали розглядати можливість створення спортивного седана. На жаль, тоді проєкт не отримав зеленого світла.

Сьогодні цей унікальний автомобіль привертає увагу відвідувачів в Автомобільному музеї Петерсена в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.