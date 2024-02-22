Centennial Carbon Fiber Shelby GT500CR – автомобіль, який був спеціально створений для того, аби привернути увагу до проблеми порятунку життів.

Ці 10 унікальних екземплярів Shelby GT500CR розробили з нагоди святкування 100 річниці з дня народження Керролла Шелбі. Автомобілі були створені в партнерстві з Американською кардіологічною асоціацією з благородною метою - асоціація отримає по $100 000 за кожен проданий екземпляр, аби зібрати загальну суму в 1 мільйон доларів.

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Загальна вартість цього авто становить 625 000 доларів й воно точно приверне увагу багатих колекціонерів, адже має унікальне оснащення. Під капотом встановлено 5,0-літровий двигун Coyote V8 з нагнітачем потужністю 800 к.с., який працює в парі шестиступінчастою механікою Tremec T56 Magnum.

Завдяки такому мотору й ваги карбонового кузова у 1452 кілограми, автомобіль здатен розігнатись до 100 км/год всього за 3,2 секунди. Гарну керованість забезпечує спортивна незалежна підвіска всіх коліс, а гальма Wildwood забезпечують гальмівну силу.

Салон автомобіля являє собою класичний інтер’єр Shelby GT500 з незначними покращеннями. На сидіннях є логотип Американської кардіологічної асоціації, а на центральній консолі є сенсорний екран, який підтримує Apple CarPlay та Android Auto, а також керує аудіосистемою Focal.

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Classic Recreations придумали фірмовий знак Шелбі перед пасажирським сидінням, а також спеціальну табличку, яка ідентифікує цей автомобіль як один із 10 виготовлених екземплярів.