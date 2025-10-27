1100-сильный M2 дрифтит на заводе BMW в Мюнхене: видео

Такой аттракцион требовал не только мастерства, но и стальных нервов. Узкие проходы между конвейерами, роботизированными станциями и дорогим оборудованием не оставляли права на ошибку. Элиас Хантунджи - один из участников команды “Red Bull Driftbrothers”, где он выступает со своим старшим братом Йоханнесом в чемпионате Drift Masters Europe.

Несмотря на контролируемые скорости, на кадрах видно, насколько близко BMW скользил к производственным линиям, оставляя на блестящем бетонном полу характерные черные следы от шин. Звука мотора в видео, возможно, и не хватает - саундтрек перекрывает реальную акустику - однако зрелищности трюка это не умаляет.

Настоящей звездой шоу стал сам автомобиль. В отличие от стандартного BMW M2 CS с его довольно серьезной мощностью 523 л.с., этот специальный дрифт-кар имеет более чем вдвое “лошадок”, отмечает Carscoops.

Трехлитровый рядный шестицилиндровый двигатель S58 с двумя турбокомпрессорами был существенно модернизирован: установлен усиленный блок, большие турбины и усовершенствованную систему охлаждения. Крутящий момент достиг колоссальных 1250 Нм, а выхлопные трубы теперь расположены в зоне, где у обычного M2 находится заднее стекло.

Проект еще продолжают готовить к новому сезону чемпионата Drift Masters Europe, где он станет главным инструментом для борьбы обоих братьев в самой зрелищной дисциплине автоспорта.