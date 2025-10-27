1100-сильний M2 дрифтить на заводі BMW у Мюнхені: відео

Такий атракціон вимагав не лише майстерності, а й сталевих нервів. Вузькі проходи між конвеєрами, роботизованими станціями та дорогим обладнанням не залишали права на помилку. Еліас Хантунджі — один з учасників команди “Red Bull Driftbrothers”, де він виступає зі своїм старшим братом Йоганнесом в чемпіонаті Drift Masters Europe.

Читайте також: На новий BMW iX3 2026 вже утворилась черга з потенційних покупців

Попри контрольовані швидкості, на кадрах видно, наскільки близько BMW ковзав до виробничих ліній, залишаючи на блискучій бетонній підлозі характерні чорні сліди від шин. Звуку мотора у відео, можливо, й бракує — саундтрек перекриває реальну акустику — проте видовищності трюку це не применшує.

Справжньою зіркою шоу став сам автомобіль. На відміну від стандартного BMW M2 CS із його доволі серйозною потужністю 523 к.с., цей спеціальний дрифт-кар має більш ніж удвічі “конячок”, зазначає Carscoops.

Трилітровий рядний шестициліндровий двигун S58 із двома турбокомпресорами був суттєво модернізований: встановлено посилений блок, більші турбіни та вдосконалену систему охолодження. Крутний момент сягнув колосальних 1250 Нм, а вихлопні труби тепер розташовані в зоні, де у звичайного M2 знаходиться заднє скло.

Також цікаво: Перший колекціонер отримав унікальний BMW Skytop за $580 000: фото

Проєкт ще продовжують готувати до нового сезону чемпіонату Drift Masters Europe, де він стане головним інструментом для боротьби обох братів у найвидовищнішій дисципліні автоспорту.