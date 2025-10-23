Перший колекціонер отримав унікальний BMW Skytop за $580 000: фото

Лімітований BMW Skytop — це не просто ще один кабріолет, а справжня подія у світі розкішних машин. Створений на базі M8 Competition, він отримав ексклюзивний кузов типу targa зі знімними шкіряними панелями даху, нову оптику та індивідуальну палітру кольорів. Лише 50 екземплярів буде випущено у світі, і всі вони розкуплені ще до початку виробництва.

Як пише Carscoops, автомобіль Леві практично ідентичний прототипу, який BMW показала на елітному конкурсі елегантності Villa d’Este. Його кузов пофарбований у сріблястий металік, а салон виконано з розкішної коричнево-червоної шкіри ручної роботи.

Під капотом добре знайомий 4,4-літровий V8 twin-turbo від M8 Competition, який розвиває 617 к.с. та працює в парі з 8-ступінчастим автоматом Steptronic і повним приводом xDrive.

Розгін до 100 км/год займає лише 3,3 секунди, але навряд чи Skytop часто бачитимуть на треку — вірогідно, більшість із 50 машин оселяться в приватних колекціях. Леві, до речі, вже має чим похизуватися: у його гаражі стоять Ferrari SF90, Dallara Stradale та Porsche 911 GT3 RS.

BMW також підтвердила, що вже працює над новим обмеженим проєктом — Speedtop, який стане своєрідним продовженням Skytop і буде випущений тиражем у 70 одиниць.