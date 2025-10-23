Первый коллекционер получил уникальный BMW Skytop за $580 000: фото

Лимитированный BMW Skytop - это не просто еще один кабриолет, а настоящее событие в мире роскошных машин. Созданный на базе M8 Competition, он получил эксклюзивный кузов типа targa со съемными кожаными панелями крыши, новую оптику и индивидуальную палитру цветов. Всего 50 экземпляров будет выпущено в мире, и все они раскуплены еще до начала производства.

Как пишет Carscoops, автомобиль Леви практически идентичен прототипу, который BMW показала на элитном конкурсе элегантности Villa d'Este. Его кузов окрашен в серебристый металлик, а салон выполнен из роскошной коричнево-красной кожи ручной работы.

Под капотом хорошо знакомый 4,4-литровый V8 twin-turbo от M8 Competition, который развивает 617 л.с. и работает в паре с 8-ступенчатым автоматом Steptronic и полным приводом xDrive.

Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды, но вряд ли Skytop часто будут видеть на треке - вероятно, большинство из 50 машин поселятся в частных коллекциях. Леви, кстати, уже есть чем похвастаться: в его гараже стоят Ferrari SF90, Dallara Stradale и Porsche 911 GT3 RS.

BMW также подтвердила, что уже работает над новым ограниченным проектом - Speedtop, который станет своеобразным продолжением Skytop и будет выпущен тиражом в 70 единиц.