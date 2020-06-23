Двигатель-полуфабрикат уже готов к установке – нагнетатель уже вписан в электронный блок управления и идеально настроен.

Компания Nelson Racing Engines из города Чатсворт, штат Калифорния, начала модифицировать моторы еще в 1996 году. Последнее творение NRE – 7-литровый мотор VS на базе LSX V8, производительность которого увеличена до 1200 лошадиных сил.

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Усиленные компоненты мотора и 4-литровый нагнетатель Whipple обеспечивают двигателю высокую производительность, которую полностью берут под контроль новыми настройками электронного блока управления.

NRE собирает каждый двигатель вручную, затем проверяет каждый на дино-стенде, регулирует и настраивает, а после тестов уже готов продать такой агрегат за 25 999 долларов. Комплект включает мотор, электронный блок управления, электропроводку и набор датчиков для подключения. Если этого будет недостаточно, Nelson может предложить еще один 7-литровый агрегат с турбиной, мощность которого доведена до 1500 лошадиных сил. За такой придется заплатить 28 999 долларов.

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