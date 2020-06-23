Двигун-напівфабрикат вже готовий до встановлення – нагнітач вже вписаний у електронний блок управління та ідеально налаштований.

Компанія Nelson Racing Engines з міста Чатсворт, штат Каліфорнія, почала модифікувати мотори ще у 1996 році. Останнє творіння NRE – 7-літровий мотор VS на базі LSX V8, продуктивність якого збільшена до 1200 кінських сил.

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Посилені компоненти мотора та 4-літровий нагнітач Whipple забезпечують двигуну високу продуктивність, котру повністю беруть під контроль новими налаштуваннями електронного блоку управління.

NRE збирає кожен двигун вручну, потім перевіряє кожен на дино-стенді, регулює та налаштовує, а після тестів вже готовий продати такий агрегат за 25 999 доларів. Комплект включає мотор, електронний блок управління, електропроводку та набір датчиків для підключення. Якщо цього буде замало, Nelson може запропонувати ще один 7-літровий агрегат з турбіною, потужність якого доведена до 1500 кінських сил. За такий доведеться заплатити 28 999 доларів.

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