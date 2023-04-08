В частном собрании киевского коллекционера Павла Лозовенко хранится интересный экспонат – календарь на 1988 год, изданный всеукраинской организацией "Автомотолюбитель УССР". В нем – двенадцать машин украинских самодеятельных конструкторов.

В эту подборку попали случайные образцы – те машины, которые приняли участие в выставке-пробеге в августе 1987 г. по маршруту Киев – Ялта.

Тридцать шесть лет назад на улицах столицы можно было встретить и такие автомобили

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"Спорт-1100" ("Золотой лист")

В календаре этот автомобиль назван "Спорт-1100", хотя в пору его "звездного часа" он также презентовался как "Золотой лист". Построил его Алексей Мельник из закарпатского городка Дубово. Машина имеет необычную даже для СамАвто конструкцию.

Авиационный инженер по специальности, Алексей использовал для каркаса несущего кузова легкие и жесткие на изгиб дюралюминиевые профили. А панели обшивки фактически являются формованными сэндвич-панелями, то есть это двухслойный стеклопластик с пенопластовым заполнением между слоями. Машина имеет пассажирскую формулу 2+1 и 40-сильный двигатель от “Запорожца” заднего расположения. Между прочим, автомобиль дожил до наших дней, и насколько нам известно, базируется в том же Дубовом.

"Катран"

Для заднемоторного купе “Катран” лучший ракурс, вероятно – в профиль, но на этом фото видна одна из главных его фишек – большой откидной колпак вместо классической двери.

Машину построил житель Севастополя Александр Федотов, использовав в качестве несущей системы стальной каркас вокруг хребтовой рамы, согнутой из листовой стали. Двигатель – от "Жигулей", трансмиссия – от "Запорожца", подвеска колес полностью независимая.

"Колибри"

Малоизвестный автомобильчик родом из украинской столицы. Его автор Р. Колесник – врач по профессии. Агрегатная база машинки от мотоколяски С-3Д, 40-сильным двигателем поделился "Запорожец".

Двухместный кузов “Колибри” по традициям тех времен выклеен из стеклопластика. Для понимания, насколько машина компактна: ее высота около одного метра.

"Лотос"

Реплику по мотивам классических спорткаров 1930-50-х годов построил Николай Чернец, работник коммунального хозяйства из Харькова. Кузов частично металлический, частично стеклопластиковый, агрегаты и подвеска от "Жигулей". Примечательно, что в 1980-е подобных машин в Харькове было построено несколько единиц.

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"Турист"

Автомобили с утилитарным, как у внедорожника, кузовом, в ту пору в стране не продавались, поэтому среди самодельщиков это был популярный формат. В данном "Туристе" самое удивительное то, что он переднеприводный, при том, что создан он был в 1984 году!

Данную машину сделал киевский водитель П. Приходько, использовавший агрегаты ЛуАЗ-969. Собственно, к моменту выхода указанного календаря под капотом уже стоял двигатель жидкостного охлаждения от заднемоторной Skoda 1100. Впечатляют элементы салона с возможностями трансформации: передние кресла "Туриста" вращаются вокруг вертикальной оси. Кузов сооружен на стальном каркасе, облицовка – из фанерных панелей.

"Галатея"

Киевлянин Марлен Коренной построил свою автодачу из стеклопластика и фанеры. Внутри – удобные кресла, спальные места и кухня. Шасси автор взял от польского микроавтобуса Nysa, двигатель на момент рождения машины в 1985 г. был от заднемоторной Skoda, но для календаря "Галатея" позировала уже с классическим для той страны "вазовским" 1,3-литровым мотором.

"Лыбедь"

Купе с комбинированным кузовом из пластика и металла, в котором "просвечиваются" элементы "жигулевских" деталей; агрегаты тоже тольяттинские, в т.ч. 1,2-литровый мотор. Машина, построенная Н. Дорошенко, имеет двухместный салон, в крыше есть большой люк. К сожалению, другой информации об этой машине нет.

"Фламинго"

Немаленький, но двухдверный автомобиль работы А. Колесника из Донецка с двигателем от ВАЗ-2101. Из особенного – кузов фастбэк, нетипичный для советских самодельников как на 1984 г. А еще эта машина имеет металлический кузов, что тоже встречалось не так часто в СамАвто 1980-х годов, когда стала доступна технология формования пластика на основе полиэфирной смолы, армированной стекловолокном.

Видимо, причина выбора такого материала в том, что автор решил интегрировать в свой кузов стандартные несущие элементы копейки, которые видны в подкапотном пространстве. Два года назад эта машина была в Донецке, причем на ходу и явно после рестайлинга с осовремененным передком (на последних фото).

"Мечта"

Компактвен авторства доцента одного из киевских вузов В. Голованя. Двигатель (первоначально от "Запорожца") расположен почти в центре кузова, между задними сиденьями.

При этом благодаря правильно организованной шумоизоляции капота в салоне было тише, чем в "ушастом". К моменту фотосессии уже был установлен более современный двигатель от ВАЗ-2108.

"Пингвин"

Суперкомпакты городского класса в той стране не выпускались, поэтому иногда за них брались самодельщики. Это было непросто, ведь советских доноров в этом классе практически не было – кроме инвалидных мотоколясок СМЗ, агрегаты которых мало годились к ежедневному использованию. Между тем, киевлянин В. Михаровский создал удачный автомобиль.

В качестве силового агрегата использован усовершенствованный лодочный двигатель "Вихрь-25" (25 л.с.), также у "Пингвина" был металлический кузов и четыре места в салоне.

"Спорт 1200"

Симпатическое спорткупе авторства радиотехника В. Березовского из Умани имеет 40-сильный мотор от "Запорожца". А вот относительно кузова сохранилась путанная информация: он то ли стеклопластиковый, то ли металлический каркасной конструкции с обшивкой металлическим листом.

Современники описывают эту самодельную машину "Спорт 1200" как экземпляр с невероятно качественным лакокрасочным покрытием.

"Днепр"

На редкость гармоничный снаружи автомобиль, сделанный киевлянином А. Литвиненко. Машина использует некоторые агрегаты "Запорожца" и копирует его компоновку, но при этом имеет в заднем свесе двигатель от "копейки". Кузов из металла, и в нем также просматриваются отдельные "зазовские" черты.

Жаль, что этот автомобиль нигде больше, кроме любительских фоторепортажей с официальных пробегов СамАвто, нам не встречался.

"Турист-2"

Интересная машина с банальным названием спроектирована и изготовлена

С.П. Животовым, имеет стеклопластиковый кузов, привычный самодельщикам 1980-х "вазовский" двигатель и действительно спортивный низкий силуэт. Как незаурядная для того времени особенность упоминаются электрические стеклоподъемники дверей.

Резюме Авто24

Не судите самодеятельных конструкторов ХХ ст. слишком строго. Сегодня мало кто может представить условия, в которых они работали: с одной стороны, был доступ к материалам и станочному парку высокотехнологичных производств, с другой – слово “дизайнер” было чуть ли не ругательным. Тем не менее, многие из этих машин до сих пор на ходу.

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