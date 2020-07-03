Официальная премьера Nissan Ariya состоится менее чем за две недели, но самое важное о кроссовере известно уже сейчас.

Тизерное видео от Nissan анонсирует серийную версию концепта Ariya. Судя по этим кадрам, с минимальными отличиями.

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Электрический кроссовер Ariya получил тонкую переднюю оптику “бемеранги” и задние фонари, соединенные между собой. Вся оптика – светодиодная. На корме также будет название марки, выполненное большим кеглем.

Сравнения: кадр из видео и концепт

Детали интерьера в видео не показаны, однако если он повторит концет, Ariya получит минималистичный внутренний дизайн с парой широких дисплеев для панели приборов и управления функциями авто.

Фото: концепт Nissan Ariya / Nissan

Концепт Nissan Ariya предусматривал силовую установку с двумя электромоторами совокупной мощностью в 200 лошадиных сил. Японцы обещают новичку систему полуавтоматического управления, которая позволяет управлять ускорением и торможением автомобиля, давая водителю возможность время от времени убирать руки с руля.

На днях стало стало известно, что Ariya будет глобальной моделью и составит конкуренцию Tesla Model Y. Кроссовер сначала появится в продаже в Японии, после чего его можно будет купить в Китае, Европе и США.

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