Офіційна прем'єра Nissan Ariya відбудеться менш, ніж за два тижні, але найважливіше про кросовер відомо вже зараз.

Тізерне відео від Nissan анонсує серійну версію концепту Ariya. Судячи з цих кадрів, з мінімальними відмінностями.

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Електричний кросовер Ariya отримав тонку передню оптику “бемеранги” і задні ліхтарі, сполучені між собою. Вся оптика – світлодіодна. На кормі також буде назва марки, виконана великим кеглем.

Порівняння: кадр з відео та концепт

Деталі інтер'єру у відео не показані, однак якщо він повторить концет, Ariya отримає мінімалістичний внутрішній дизайн з парою широких дисплеїв для панелі приладів та управління функціями авто.

Фото: концепт Nissan Ariya / Nissan

Концепт Nissan Ariya передбачав силову установку з двома електромоторами сукупною потужністю у 200 кінських сил. Японці обіцяють новачку систему напівавтоматичного управління, котра дозволяє керувати прискоренням і гальмуванням автомобіля, даючи водієві можливість час від часу прибирати руки з керма.



Днями стало стало відомо, що Ariya буде глобальною моделлю і складе конкуренцію Tesla Model Y. Кросовер спочатку з’явиться у продажу в Японії, після чого його можна буде купити в Китаї, Європі та США.

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