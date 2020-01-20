Рабочее время для составления одной машины расписано по часам. Для изготовления одного Bentley Bentayga Speed нужно 127 часов или 16 рабочих дней по 8 часов.

Хотя Bentley Bentayga использует платформу Volkswagen Touareg, британский кроссовер практически полностью собирается вручную. Да, это занимает больше времени, чем нужно немецкому заводу для производства одного автомобиля, однако качество исполнения того стоит, а клиенты готовы за него платить.

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Bentley Bentayga собирают на заводе в Кру в Англии. Два года назад немецкий концерн инвестировал в обновление завода 500 миллионов фунтов. Люксовый кроссовер в скоростном исполнении Speed ​​вышел на рынок в прошлом году, присоединившись к бензиновым, дизельным и гибридным версиям. Внедорожник от Bentley предлагает традиционно высокий уровень комфорта, динамики и эстетики, за соответствующую цену. Рассказ об автомобиле в ролике начинается с факта, что от 0 до 100 км/ч Bentayga ускоряется за 3,8 секунды. Такой показатель доступен не каждому спортивному купе.

Вот сколько рабочего времени занимает работа специалистов над одним Bentayga:

Древесина: 10 часов;

Отделка: 8 часов;

Краска: 24 часа;

Двигатель: 13,4 часа;

Сборка: 19 часов;

Другое, качество, тестирование и финализация: 52,5 часа.

По сравнению с обычным W12 Bentayga, модель Speed ​​располагает дополнительными 26 л.с., что помогает срезать пару десятых секунды при разгоне. Производительность 6-литрового битурбо W12 составляет 626 л.с. 900 Нм крутящего момента. Bentley Bentayga доступен для заказа в Украине по цене от 8 888 000 гривен.

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