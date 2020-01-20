Робочий час для складання однієї машини розписаний по годинах. Для виготовлення одного Bentley Bentayga Speed потрібно 127 годин або 16 робочих днів по 8 годин.

Хоча Bentley Bentayga використовує платформу Volkswagen Touareg, британський кросовер практично повністю збирається вручну. Так, це займає більше часу, ніж потрібно німецькому заводу для виробництва одного автомобіля, однак якість виконання того варта, а клієнти готові за неї платити.

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Bentley Bentayga збирають на заводі у Кру в Англії. Два роки тому німецький концерн інвестував в оновлення заводу 500 мільйонів фунтів. Люксовий кросовер у швидкісному виконанні Speed вийшов на ринок минулого року, приєднавшись до інших версій. Позашляховик від Bentley пропонує традиційно високий рівень комфорту, динаміки та естетики, за відповідну ціну.

Розповідь про автомобіль у ролику розпочинається з факту, що від 0 до 100 км/год Bentayga прискорюється за 3,8 секунди. Такий показник доступний не кожному спортивному купе.

Ось скільки робочого часу займає робота фахівців над одним Bentayga:

Деревина: 10 годин;

Обробка: 8 годин;

Фарба: 24 години;

Двигун: 13,4 години;

Складання: 19 годин;

Інше, якість, тестування та фіналізація: 52,5 годин.

Порівняно зі звичайним W12 Bentayga, модель Speed ​​має в своєму розпорядженні додаткові 26 к.с., що допомагає зрізати пару десятих секунди при розгоні. Продуктивність 6-літрового бітурбо W12 становить 626 к.с. 900 Нм крутного моменту. Bentley Bentayga доступний для замовлення в Україні за ціною від 8 888 000 гривень.

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