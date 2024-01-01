16 гуманитарно растаможенных автомобилей для ВСУ хитрец продал на сторону

Суммарно делец в течение почти всего прошлого года реализовал в Украине 16 транспортных средств различных марок. Ориентировочная сумма проданного достигла более 2,3 млн грн.

Как говорится в материалах следствия БЭБ во Львовской области, псевдоволонтер разработал собственную схему, по которой лично подбирал и закупал автомобили в странах Европейского Союза. Долгое время ему удавалось избегать подозрений, поскольку по документам все было обусловлено как гуманитарные поставки автомобилей для военных подразделений Сил Обороны.

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Поэтому часть ввезенных автомобилей делец реализовывал через интернет площадку по продаже подержанных авто.

Для окончательного выяснения подозрительных действий детективы территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области провели в ходе досудебного расследования контрольные закупки автомобилей с привлечением обличителя.

Фото: БЭБ во Львовской области

Хитрюгу взяли сразу, как только тот получил деньги за транспорт, что ввозился для Сил обороны и гуманитарных миссий. Во время проведения обысков по адресу проживания фигурантов были изъяты документы, авто, средства и тому подобное.

Операция по разоблачению псевдоволонтера завершилась успешно, дельца разоблачили с конкретными доказательствами. Оперативное сопровождение осуществляли работники Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины и 7-го Пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины. Досудебное расследование завершено.

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Обвинительный акт направлен в суд. Псевдоволонтеру инкриминируются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201-4 (контрабанда товаров) и ч. 1 ст. 209 (легализация, отмывания доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.