16 гуманітарно розмитнених автівок для ЗСУ хитрюга продав на сторону

Загалом ділок протягом майже усього минулого року реалізував в Україні 16 транспортних засобів різних марок. Орієнтовна сума проданого сягнула понад 2,3 млн грн.

Як йдеться у матеріалах слідства БЕБ у Львівській області, псевдоволонтер розробив власну схему, за якою особисто підбирав та закуповував автомобілі в країнах Європейського Союзу. Довгий час йому вдавалося уникати підозр, оскільки за документами все було обумовлено як гуманітарне постачання автомобілів для військових підрозділів Сил Оборони.

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Отож частину ввезених автівок ділок реалізовував через інтернет майданчик з продажу вживаних авто.

Для остаточного з’ясування підозрілих дій детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області провели у ході досудового розслідування контрольні закупки автомобілів із залученням викривача.

Фото: БЕБ у Львівській області

Хитрюгу взяли відразу, як тільки той отримав гроші за транспорт, що ввозився для Сил оборони та гуманітарних місій. Під час проведення обшуків за адресою проживання фігурантів були вилучені документи, авто, кошти тощо.

Операція з викриття псевдоволонтера завершилася успішно, ділка викрито з конкретними доказами. Оперативний супровід здійснювали працівники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України та 7-го Прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Досудове розслідування завершено.

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Обвинувальний акт скеровано до суду. Псевдоволонтеру інкримінуються ознаки кримінального злочину передбаченого ч. 1 ст. 201-4 (контрабанда товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.