Уже три года прошло со времени премьеры прототипа C_Two, время дебюта серийной модели электрокара неуклонно приближается, поскольку гиперкар уже вышел на финальную стадию тестов.

Хорватский автопроизводитель показал видео с финальных тестов своего электрического гиперкара в аэродинамической трубе. Завершается этап тонких настроек, окончательной "огранки" кузова.

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Электрическая силовая установка C_Two имеет мощность в 1914 лошадиных сил и является собственной разработкой Rimac. Ее высоко оценили именитые производители, а некоторые даже решили позаимствовать электромоторы и батареи хорватской фирмы для своих электромобилей. И, кроме высокотехнологичных силовых компонентов, C_Two обещано совершенство и инновационность в каждом аспекте, поэтому второй автомобиль компании Rimac и в то же время первый массовый должен стать настоящим автомобильным шедевром современности.

На пути к такой цели хорватская фирма не жалеет средств и времени для всесторонней оптимизации машины. В течение последних двух лет разработчики проводили программное моделирование аэродинамики кузова и только сейчас перешли к тестам полностью функционального прототипа в аэродинамической трубе для точной настройки аэродинамического профиля.

Технология виртуального моделирования значительно улучшилась за последние несколько лет, но реальное тестирование все еще не может заменить. Данные, полученные в аэродинамической трубе, позволяют команде инженеров Rimac оценить эффективность автомобиля, эффективность системы охлаждения и то, как активные аэродинамические части функционируют отдельно и в целом.

Почти каждый автомобиль, рассчитанный на трехзначную скорость, испытывается в аэродинамической трубе и C_Two не является исключением. Цель инженеров – найти баланс сопротивления и прижимной силы. В "уравнении Римаца" появляется дополнительный параметр: запас хода. Поэтому инженерам приходится жонглировать двумя вышеупомянутыми элементами, одновременно, пытаясь максимизировать диапазон пробега, что обеспечивается электрической силовой установкой гиперкара.

Активные аэродинамические элементы помогают разработчикам достичь своих целей. C_Two оснащен активным передним сплиттером, интеллектуальными пневматическими клапанами под кузовом и пневматическим тормозом, функцию которого выполняет заднее антикрыло. В зависимости от выбранного профиля вождения, эти детали помогут улучшить один из трех вышеупомянутых параметров.

Результаты, предусмотренные программным обеспечением, иногда не сходятся с реальными, но Rimac отмечает, что на сегодня все идет по плану. Его инженерам удалось улучшить аэродинамическую эффективность C_Two за 34% за последние два года, что является впечатляющим результатом. И есть еще несколько возможностей для совершенствования, говорят разработчики. Однако время на доработку заканчивается, поскольку производство планируется начать в 2021 году.

Цены на C_Two начинаются примерно с 2 миллионов долларов, без дополнительных опций. Производство будет ограничено 150 экземплярами. Окончательные технические характеристики будут обнародованы на презентации автомобиля.