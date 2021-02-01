Вже три роки минуло з часу прем'єри прототипа C_Two, час дебюту серійної моделі електрокара невпинно наближається, оскільки гіперкар вже вийшов на фінальну стадію тестів.

Хорватський автовиробник показав відео з фінальних тестів свого електричного гіперкара у аеродинамічній трубі. Завершується етап тонких налаштувань, остаточної “огранки” кузову.

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Електрична силова установка C_Two має потужність у 1914 кінських сил і є власною розробкою Rimac. Її високо оцінили іменити виробники, а деякі навіть вирішили запозичити електромотори та батареї хорватської фірми для своїх електромобілів. Та, крім високотехнологічних силових компонентів, C_Two обіцяно довершеність та інноваційність у кожному аспекті, тож другий автомобіль компанії Rimac і водночас перший масовий повинен стати справжнім автомобільним шедевром сучасності.

На шляху до такої мети хорватська фірма не шкодує коштів та часу для всебічної оптимізації машини. Протягом останніх двох років розробники проводили програмне моделювання аеродинаміки кузову і лише зараз перейшла до тестів повністю функціонального прототипа у аеродинамічній трубі для точного налаштування аеродинамічного профілю.

Технологія віртуального моделювання значно покращилася за останні кілька років, але реальне тестування все ще не може замінити. Дані, отримані у аеродинамічній трубі, дозволяють команді інженерів Rimac оцінити ефективність автомобіля, ефективність його системи охолодження та те, як активні аеродинамічні частини функціонують окремо та в цілому.

Майже кожен автомобіль, розрахований на тризначну швидкість, випробовується в аеродинамічній трубі і C_Two не є винятком. Мета інженерів – знайти баланс опору та притискної сили. У “рівнянні Рімаца” з’являжться додатковий параметр: запас ходу. Тому інженерам доводиться жонглювати двома вищезазначеними елементами, одночасно намагаючись максимізувати діапазон пробігу, що забезпечується електричною силовою установкою гіперкара.

Активні аеродинамічні елементи допомагають розробникам досягти своїх цілей. C_Two оснащений активним переднім сплітером, інтелектуальними пневматичними клапанами під кузовом та пневматичним гальмом, функцію якого виконує заднє антикрило. Залежно від обраного профілю водіння, ці деталі допоможуть покращити один із трьох вищезазначених параметрів.

Результати, передбачені програмним забезпеченням, іноді не зігаються з реальними, але Rimac зазначає, що на сьогодні все йде за планом. Його інженерам вдалося покращити аеродинамічну ефективність C_Two за 34% за останні два роки, що є вражаючим результатом. І є ще кілька можливостей для вдосконалення, кажуть розробників. Однак час на доопрацювання закінчується, оскільки виробництво планується розпочати в 2021 році.

Ціни на C_Two починаються приблизно з 2 мільйонів доларів, без додаткових опцій. Виробництво буде обмежене 150 екземплярами. Остаточні технічні характеристики будуть оприлюднені на презентації автомобіля.