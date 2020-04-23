Австралийцы создали принципиально новую батарею, с плотностью наполнения энергией в 5-8 раз выше, чем в современных электрокарах. Brighsun New Energy обещает начать производство таких аккумуляторов уже со следующего года.

Мечта о том, что литиевые батареи когда-то позволят электрокарам преодолевать больше 2000 километров на одном заряде может стать реальностью, благодаря команде ученых Brighsun New Energy из Австралии.

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В 2015 году австралийцы установили мировой рекорд по пробегу электрического транспортного средства на одном заряде. Рекорд был зафиксирован для автобуса, оснащенного аккумуляторами Brighsun. С тех пор разработчики работали над коммерциализацией своего продукта. Он обещает настоящую сенсацию, революцию в гаджетах и ​​электротранспорте. Срок эксплуатации батарей в электрокарах – более 2 миллионов километров, возможность зарядить смартфон за 10 минут и время работы на целую неделю.

Разработка Brighsun New Energy – это литий-серный (Li-S) аккумулятор, в котором катод, содержащий серу и углерод, отделен от электролита специальной мембраной. Эксперименты с подобной схемой проводились и ранее, однако до сих пор показывали не слишком хорошие результаты. Хотя литий-серные аккумуляторы имели лучшую емкость, срок их службы был очень низким – 60 циклов зарядки-разрядки. Главным недостатком таких батарей было образование, в процессе работы, полисульфидов лития на катоде и дендритов на аноде, из-за чего они не могли работать длительное время. И Brighsun нашла способ предотвратить образование полисульфидов и дендритов, запатентовала технологию, протестировала по делу и к концу этого года обещает завершить подготовку и начать производство батарей. Brighsun уверяет, что при всех своих достоинствах, новые аккумуляторы будут не дороже нынешних литий-ионных, а может и дешевле.

Фирма заявляет, что ее ячейки сохраняют 91% первоначальной емкости после 1700 полных циклов заряда-разряда током 2С (ток в два раза выше, чем значение номинальной емкости, выраженное в А*ч). Причем полная зарядка и полный разряд проводились с повышенной нагрузкой – за 30 минут. Для сравнения, современные литий-ионные ячейки тяговых батарей имеют долговечность в 500-1500 циклов, а под конец "жизни" теряют до 20% от первоначальной емкости.

Плотность энергии в Li-S аккумуляторах достигает 1000 Вт*ч/кг, тогда как в обычных Li-Ion батареях этот параметр составляет 200-260 Вт*ч/кг. Это означает, что при тех же габаритах и ​​массе аккумуляторной батареи, в ней может храниться значительно больше энергии, а значит электрокар, который сейчас имеет запас хода на одном заряде в 500 километров, сможет обойтись без розетки больше 2000 километров.

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