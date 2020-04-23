Австралійці створили принципово нову батарею, зі щільністю наповнення енергією у 5-8 разів вищою, ніж у сучасних електрокараів. Brighsun New Energy обіцяє почати виробництво таких акумуляторів вже з наступного року.

Мрія про те, що літієві батареї колись дозволить електрокарам долати більше 2000 кілометрів на одному заряді, може стати реальністю, завдяки команді вчених Brighsun New Energy з Австралії.

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У 2015 році австралійці встановили світовий рекорд з пробігу електричного транспортного засобу на одному заряді. Рекорд був зафіксований для автобуса, оснащеного акумуляторами Brighsun. З того часу розробники працювали над комерціалізацією свого продукту. Він обіцяє справжню сенсацію, революцію в гаджетах і електротранспорті. Термін експлуатації батарей в електрокарах – понад 2 мільйони кілометрів, можливість зарядити смартфон за 10 хвилин і тривалість його роботи у цілий тиждень.

Розробка Brighsun New Energy – це літій-сірчаний (Li-S) акумулятор, в якому катод, що містить сіру і вуглець, відділений від електроліту спеціальною мембраною. Експерименти з подібною схемою проводились і раніше, однак до цього часу показували не надто результати. Хоча літій-сірчані акумулятори мали кращу ємність, термін їх служби був надзвичайно низьким – 60 циклів зарядки-розрядки. Головним недоліком таких батарей було утворення, в процесі роботи, полісульфідів літію на катоді та дендритів на аноді, через що вони не могли працювати тривалий час. Та Brighsun знайшла спосіб запобігти утворенню полісульфідів та дендритів, запатентувала технологію, протестувала у справі і до кінця цього року обіцяє завершити підготовку та розпочати виробництво батарей. Brighsun запевняє, що при всіх своїх перевагах, нові акумулятори будуть не дорожчими за нинішні літій-іонні, а може й дешевшими.

Фірма заявляє, що її осередки зберігають 91% початкової ємності, після 1700 повних циклів заряду-розряду струмом 2С (струм в два рази вищий, ніж значення номінальної ємності, виражене в А*год). Причому повна зарядка і повний розряд проводилися з підвищеним навантаженнтям – за 30 хвилин. Для порівняння, сучасні літій-іонні осередки тягових батарей мають довговічність у 500-1500 циклів, а під кінець “життя” втрачають до 20% від початкової ємності.

Щільність енергії в Li-S акумуляторах сягає 1000 Вт*год/кг, тоді як у звичайних Li-Ion батареях цей параметр становить 200-260 Вт*год/кг. Це означає, що при тих же габаритах і масі акумуляторної батареї, в ній може зберігатись значно більше енергії, а отже електрокар, який зараз має запас ходу на одному заряді у 500 кілометрів, зможе обійтись без розетки більше 2000 кілометрів.

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