20 бронемашин для ВСУ поступит из Канады

Среди приготовленного для передачи Киеву есть технический раздел, в который вошли 20 бронемашин и несколько тренажеров для истребителей F-16. Сроки поставки не указываются, но факт формирования пакета официально подтвержден.

О каких бронемашинах идет речь, точно неизвестно. По мнению экспертов Авто24, это могут быть уже хорошо известные в украинских вооруженных силах машины боевой поддержки LAV 6.0 ACSV.

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Для их изготовления на оборонном заводе в Лондоне, Онтарио, правительство Канады еще в сентябре 2023 года выделило 650 миллионов долларов. В течение трех лет по этой программе помощи предполагается передать Украине 50 бронированных машин. Их поэтапная поставка уже ведется.

Бронетранспортеры LAV 6.0 ACSV относятся к четвертому поколению машин боевой поддержки. Они имеют восьмиколесную ходовую с формулой привода 8х8. В основе этой модели лежит предыдущая модель LAV 3.

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В моторной нише стоит мощный 450-сильный двигатель, способный развивать на дороге с твердым покрытием 100 км/ч, а по бездорожью – ехать со скоростью 40 км/ч.

На поставки каких-то из версий 400-сильных канадских бронемашин "Рошель" надеяться не стоит, поскольку они контрактуются по другим соглашениям и поставляются заводом-изготовителем в Украину напрямую.