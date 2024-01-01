Канада снова поделилась медицинскими броневиками LAV

Правда, количество переданной после учений по эксплуатации и обслуживанию техники не сообщается.

В сети появились отснятые на дорогах Германии фотоснимки с видеорегистраторов и камер смартфонов трейлеров с техникой, перевозившейся в восточном направлении.

Фотосвидетельства водителей о перевозке медицинских броневиков LAV 6.0 в направлении Украины. Фото: Twitter

Поскольку это уже было после маневров и в противоположных от морских портов регионах, то есть убедительные предположения о перевозке бронированных машин в Украину.

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Впоследствии это подтвердили в миссии Вооруженных сил Канады (CAF) в поддержку Сил безопасности Украины – медицинская бронетехника после военных маневров отправлена Киеву.

Этот транспортный пакет помощи обусловлен тем, что Канада является членом коалиции UDCG по бронетанковой технике, военно-воздушных сил, беспилотных летательных аппаратов и ИТ, предоставляющая военную помощь Украине и наращивает способности ВСУ. Сейчас UDCG объединяет более 50 стран.

Загрузка техники для отправки в Украину. Фото: CAF

В нынешнем году Украина уже получила от Канады прямыми поставками медицинские эвакуационные машины LAV 6.0 ACSV, о которых редакция Авто24 писала. Техника получила хорошие отзывы военных медиков.

Теперь парк бронированных машин LAV 6.0 с колесной формулой 8х8 и мощностью дизельного силового агрегата в 450 л.с. на модернизированной базе LAV в украинских армейских медицинских подразделениях возрастет, что поможет спасти не одну жизнь наших защитников.

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В целом, с февраля 2022 года Канада выделила более 19,5 миллиарда долларов на общую помощь Украине, в том числе 4,5 миллиарда долларов на военную помощь. Это – основные боевые танки Leopard 2, бронированные машины боевой поддержки, противотанковое оружие, стрелковое оружие, гаубицы M777 и соответствующие боеприпасы.