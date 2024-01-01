Канадці знову поділилася медичними броньовиками LAV

Щоправда, кількість переданої після навчань з експлуатації та обслуговування техніки не повідомляється.

В мережі з’явилися відзняті на дорогах Німеччини фотознімки з відеореєстраторів та камер смартфонів трейлерів з технікою, що перевозилася у східному напрямку.

Фотосвідчення водіїв про перевезення медичних броньовиків LAV 6.0 в напрямку України. Фото: Twitter

Оскільки це вже було після маневрів та в протилежних від морських портів регіонах, то є переконливі припущення про перевезення броньованих машин до України.

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Згодом це підтвердили в місії Збройних сил Канади (CAF) на підтримку Сил безпеки України – медична бронетехніка після військовихих маневрів відправлена Києву.

Цей транспортний пакет допомоги зумовлений тим, що Канада є членом коаліції UDCG із бронетанкової техніки, військово-повітряних сил, безпілотних літальних апаратів та ІТ, яка надає військову допомогу Україні та нарощує спроможності ЗСУ. Зараз UDCG об'єднує понад 50 країн.

Завантаження техніки для відправлення в Україну. Фото: CAF

В нинішньому році Україна вже отримала від Канади прямим постачанням медичні евакуаційні машини LAV 6.0 ACSV, про які редакція Авто24 писала. Техніка отримала гарні відгуки військових медиків.

Тепер парк броньованих машин LAV 6.0 з колісною формулою 8х8 та потужністю дизельного силового агрегата в 450 к.с. на модернізованій базі LAV в українських армійських медичних підрозділах зросте, що допоможе врятувати не одне життя наших захисників.

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Загалом, з лютого 2022 року Канада виділила понад 19,5 мільярда доларів на загальну допомогу Україні, у тому числі 4,5 мільярда доларів на військову допомогу. Це – основні бойові танки Leopard 2, броньовані машини бойової підтримки, протитанкову зброю, стрілецьку зброю, гаубиці M777 і відповідні боєприпаси.