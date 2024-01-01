Українські екіпажі армійських броньованих "швидких" завершують закордонне навчання

Перші десять машин LAV 6.0 ACSV від уряду Канади вже на підході. Всього ж країна-союзник, як йдеться в пресрелізі ЗСУ, передасть Києву 50 таких машин у різних версіях виконання – згадані медичні для евакуації поранених, командно-штабні, десантно-рейдові, патрульні машини тощо.

У оборонному відомстві Канади наголосили, що броньовики багатофункціональні як для бойових операцій, так і для логістики, в т.ч. медичної. Однак для їх правильної експлуатації екіпажам слід пройти відповідне навчання.

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Курс перепідготовки стосується як водіїв, так і медиків. За дорученням уряду Канади такий курс проводить особовий склад канадської навчальної операції ЮНІФАЄР, "що є частиною ініціативи Канади з надання 50 броньованих машин бойової підтримки Україні".

Фото: Генштаб ЗСУ

Про підготовку екіпажів в рамках передачі Україні виготовлених канадськими робітниками 50 нових броньованих автомобілів свого часу говорив очільник національної оборони Канади Білл Блер, наголосивши, що "українські військові будуть навчатися їхньому використанню".

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Техніка не з резерву армії Канади, а щойно виготовлена на заводі. Як йдеться в офіційному повідомленні, ці машини є частиною парку найсучаснішої бронетехніки, яку Канада передає Україні.

"Уряд інвестує 650 мільйонів доларів протягом трьох років, щоб надати Україні таку кількість машин, виготовлених на заводі в провінції Онтаріо", - підкреслив прем'єр-міністра Канади Джастін.

Фото: Генштаб ЗСУ

Враховуючи ситуацію на фронті, Міністерство оборони Канади за погодженням з Києвом перші 10 автомобілів для ЗСУ відвантажило у медичній версії. Санітарний варіант ACVS оснащений медичним обладнанням та внутрішнім плануванням, що дозволить лікувати широкий спектр травм.

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Оскільки екіпажі, починаючи від водія та закінчуючи медиками, пройдуть відповідну кваліфікаційну перепідготовку, то ці 10 машин вже з першого дня будуть задіяні в роботу на фронті. Такі машини частково вже відомі нашим захисникам, оскільки LAV 6.0 ACSV з колісною формулою 8х8 та потужністю дизельного силового агрегата в 450 к.с. на модернізованій базі LAV 3 вже постачалися в Україну іншими траншами й отримали гарні відгуки.

Фото: Генштаб ЗСУ

Цього разу прибудуть броньовики не з консервації, а прямо з заводського конвеєра, що гарантує їх ще більшу результативність. В цьому впевнені в Генеральному штабі ЗСУ, чия пресслужба опублікувала кілька світлин з курсу підготовки, що проходить за межами України