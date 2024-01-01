Украинские экипажи армейских бронированных "скорых" завершают зарубежное обучение

Первые десять машин LAV 6.0 ACSV от правительства Канады уже на подходе. Всего же страна-союзник, как говорится в пресс-релизе ВСУ, передаст Киеву 50 таких машин в различных версиях исполнения – упомянутые медицинские для эвакуации раненых, командно-штабные, десантно-рейдовые, патрульные машины и тому подобное.

В оборонном ведомстве Канады отметили, что броневики многофункциональны как для боевых операций, так и для логистики, в т.ч. медицинской. Однако для их правильной эксплуатации экипажам следует пройти соответствующее обучение.

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Курс переподготовки касается как водителей, так и медиков. По поручению правительства Канады такой курс проводит личный состав канадской учебной операции ЮНИФАЕР, "что является частью инициативы Канады по предоставлению 50 бронированных машин боевой поддержки Украине".

Фото: Генштаб ВСУ

О подготовке экипажей в рамках передачи Украине изготовленных канадскими рабочими 50 новых бронированных автомобилей в свое время говорил глава национальной обороны Канады Билл Блэр, отметив, что "украинские военные будут учиться их использованию".

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Техника не из резерва армии Канады, а только что изготовленная на заводе. Как говорится в официальном сообщении, эти машины являются частью парка современной бронетехники, которую Канада передает Украине.

"Правительство инвестирует 650 миллионов долларов в течение трех лет, чтобы предоставить Украине такое количество машин, изготовленных на заводе в провинции Онтарио", – подчеркнул премьер-министра Канады Джастин.

Фото: Генштаб ВСУ

Учитывая ситуацию на фронте, Министерство обороны Канады по согласованию с Киевом первые 10 автомобилей для ВСУ отгрузило в медицинской версии. Санитарный вариант ACVS оснащен медицинским оборудованием и внутренним планированием, что позволит лечить широкий спектр травм.

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Поскольку экипажи, начиная от водителя и заканчивая медиками, пройдут соответствующую квалификационную переподготовку, то эти 10 машин уже с первого дня будут задействованы в работе на фронте. Такие машины частично уже известны нашим защитникам, поскольку LAV 6.0 ACSV с колесной формулой 8х8 и мощностью дизельного силового агрегата в 450 л.с. на модернизированной базе LAV 3 уже поставлялись в Украину другими траншами и получили хорошие отзывы.

Фото: Генштаб ВСУ

На этот раз прибудут броневики не с консервации, а прямо с заводского конвейера, что гарантирует их еще большую результативность. В этом уверены в Генеральном штабе ВСУ, чья пресс-служба опубликовала несколько фотографий с курса подготовки, проходящего за пределами Украины