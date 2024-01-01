20 бронемашин для ЗСУ надійде з Канади

З-поміж приготовленого для передачі Києву є технічний розділ, в який увійшли 20 бронемашин та кілька тренажерів для винищувачів F-16. Терміни постачання не вказуються, але факт формування пакета офіційно підтверджено.

Про які бронемашини йде мова, достеменно невідомо. На думку експертів Авто24, це можуть бути уже добре відомі в українських збройних силах машини бойової підтримки LAV 6.0 ACSV.

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Для їх виготовлення на оборонному заводі у Лондоні, Онтаріо, уряд Канади ще у вересні 2023 року виділив 650 мільйонів доларів. Протягом трьох років за цією програмою допомоги передбачається передати Україні 50 броньованих машин. Їх поетапне постачання вже ведеться.

Бронетранспортери LAV 6.0 ACSV належать до четвертого покоління машин бойової підтримки. Вони мають восьмиколісну ходову з формулою приводу 8х8. В основі цієї моделі лежить попередня модель LAV 3.

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У моторній ніші стоїть потужний 450-сильний двигун, спроможний розвивати на дорозі з твердим покриттям 100 км/год, а бездоріжжям – зі швидкістю 40 км/год.

На постачання якихось з версій 400-сильних канадських бронемашин "Рошель" сподіватися не варто, оскільки вони контрактуються за іншими угодами й постачаються заводом-виробником в Україну напряму.