Двое приятелей были навеселе после празднования дня рождения одного из них, когда решили покататься на очень быстром авто.

За рулем британского суперкара был тату-художник Даниэль Сильва, известный как Ink Master, а на пассажирском сидении находился его приятель ютубер Коре ЛаБарри, которому в тот день исполнилось 25.

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ДТП произошло по вине водителя – из-за превышения скорости и управление в состоянии алкогольного опьянения, сообщает The Mercury News, со ссылкой на полицию Северного Лос-Анджелеса. Трагическое событие произошло в половине десятого вечера на перекрестке улиц жилого массива.

Полиция заявляет, что Сильва руководил McLaren 600LT на высокой скорости, потерял управление транспортным средством, вылетел с дороги и столкнулся с опорой дорожного знака и деревом. Обоих пострадавших оперативно доставили в больницу, однако Ла Барру от полученных травм погиб.

Сам водитель в аварии серьезных травм не получил. Против Сильвы выдвинут ряд обвинений, в том числе за непреднамеренное убийство.

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