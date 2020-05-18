Двоє приятелів були напідпитку, після святкування дня народження одного з них, коли вирішили покататись на дуже швидкому авто.

За кермом британського суперкара був тату-художник Даніель Сільва, відомий як Ink Master, а на пасажирському сидінні знаходився його приятель ютубер Корі ЛаБаррі, котрому в той день виповнилось 25.

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ДТП відбулась з вини водія, через перевищення швидкості та керування у стані алкогольного сп’яніння, повідомляє The Mercury News, з посиланням на поліцію Північного Лос-Анджелеса. Трагічна подія сталась опів на десяту вечора на перехресті вулиць житлового масиву.

Поліція заявляє, що Сільва керував McLaren 600LT на високій швидкості, коли втратив керування транспортним засобом, вилетів з дороги та зіткнувся з опорою дорожнього знаку та деревом. Обох потерпілих оперативно доправили до лікарні, однак Ла Баррі від отриманих травм загинув.

Сам водій в аварії серйозних травм не отримав. Проти Сільви висунуто ряд звинувачень, в тому числі за ненавмисне вбивство.

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