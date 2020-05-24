Под капотом у "Москвича" – двигатель от Skoda Octavia RS, прокачанный до Stage2.

Внешне этот "Москвич-2141" ничем не примечательный – песочный цвет, хорошо сохранившийся. Разве что диски легкосплавные. Но под капотом у него – двигатель AUQ объемом 1,8 л, который устанавливается на Skoda Octavia RS и другие автомобили концерна VAG.

Мотор просто "вылизанный", у него стоит доработанная турбина и нулевой фильтр, он также "прочипирован" до Stage2. Мощность этого силового агрегата была измерена на стенде и составляет почти 300 л.с.

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С таким мотором легкий "сорок первый" разгоняется до сотни менее чем за 7 секунд. Причем крутящий момент развивается в большом диапазоне оборотов. Об этом свидетельствуют результаты гонки, которые "Москвич" легко выигрывает у Honda Civic и даже VW Golf GTI.

Смотрите видео о 300-сильном АЗЛК-2141:

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