Під капотом у "Москвича" – двигун від Skoda Octavia RS, прокачаний до Stage2.

Зовні цей "Москвич-2141" нічим не примітний – пісочний колір, добре збережений. Хібя що диски легкосплавні. Але під капотом у нього – двигун AUQ об'ємом 1,8 л, який встановлюється на Skoda Octavia RS та інші автомобілі концерну VAG.

Мотор просто "вилизаний", в нього стоїть дороблена турбіна та нульовий фільтр, він також "прочіпований" до Stage2. Потужність цього силового агрегату була виміряна на стенді і становить майже 300 к.с.

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З таким мотором легкий "сорок перший" розганяється до сотні менш ніж за 7 секунд. Причому крутний момент розвивається у великому діапазоні обертів. Про це свідчать результати перегонів, які "Москвич" легко виграє у Honda Civic та навіть VW Golf GTI.

Дивіться відео про 300-сильний АЗЛК-2141:

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