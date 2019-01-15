Спецверсия спортивного седана получила расширенный кузов, 340-сильный двигатель и "золотые" колесные диски.

WRX STI S209 от Subaru Tecnica International, представленная в Детройте, является самой мощной версией модели, из доступных в США сегодня.

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Subaru, а точнее ее спортивное подразделение, традиционно выпускают небольшим тиражом особые WRX STI. Но они, как правило, предназначены для внутреннего рынка Японии, а если и продаются за пределами домашнего рынка – в Америку, почему-то не попадают. Так, американцы “пропустили” WRX STI в исполнениях R205, S206, S207 и S208. Вот “и на их улице перевернулся грузовик с конфетами” – дебютировала WRX STI S209. Японцы построят всего 200 таких машин, и продаваться они будут исключительно в США.

Фото: Subaru WRX STI S209 / Аutoblog

Спортседан со знакомым 2,5-литровым оппозитником в исполнении S209 обладает мощностью в 341 л.с. Версия S209 комплектуется турбонагнетателями HKS, вместо стандартных, более прочными коваными поршнями и шатунами, новым топливным насосом, большими инжекторами, новой системой впуска и выхлопом с наконечниками из нержавеющей стали. Пару мотору составляет шестиступенчатая механика. Привод традиционно полный, с распределением на оси в соотношении 50:50.

S209 получила агрессивный обвес с расширением на 43 мм по сравнению со стандартным WRX STI. Это позволило увеличить переднюю и заднюю колеи на 15,2 мм. 19-дюймовые кованые диски BBS комплектуются высокопроизводительными шинами Dunlop GT600A 265/35, разработанными специально для S209.

В продажу в США Subaru WRX STI S209 поступит в конце 2019 года, а цены объявят ближе к запуску.

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