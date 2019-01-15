Спецверсія спортивного седана отримала розширений кузов, 340-сильний двигун і "золоті" колісні диски.

WRX STI S209 від Subaru Tecnica International, представлена у Детройті, є найпотужнішою версією моделі, з доступних у США сьогодні.

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Subaru, а точніше її спортивний підрозділ, традиційно випускають невеликим накладом особливі WRX STI. Та вони, як правило, призначені для внутрішнього ринку Японії, а якщо і продаються поза межами домашнього ринку – у Америку, чомусь, не потрапляють. Так, американці “пропустили” WRX STI у виконаннях R205, S206, S207 та S208. Аж ось “і на їхній вулиці перекинулась вантажівка з цукерками” – дебютувала WRX STI S209. Японці збудують усього 200 таких машин і продаватись вони будуть виключно в США.

Фото: Subaru WRX STI S209 / Аutoblog

Спортседан зі знайомим 2,5-літровим опозитником у виконанні S209 має потужність у 341 к.с. Версія S209 комплектується турбонагнітачами HKS, замість стандартних, більш міцними кованими поршнями і шатунами, новим паливним насосом, більшими інжекторами, новою системою впуску та вихлопом з наконечниками з нержавіючої сталі. Пару мотору складає шестиступінчата механіка. Привід – традиційно повний, з розподілом на осі у співвідношенні 50:50.

S209 отримала агресивний обвіс з розширенням на 43 мм в порівнянні зі стандартним STI WRX. Це дозволило збільшити передню і задню колії на 15,2 мм. 19-дюймові ковані диски BBS комплектуються високопродуктивними шинами Dunlop GT600A 265/35, розробленими спеціально для S209.

У продаж в США Subaru WRX STI S209 надійде в кінці 2019 року, а ціну оголосять ближче до запуску.

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