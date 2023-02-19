Все знают, что колодки и тормозные диски следует заменять регулярно и без задержек – иначе произойдет авария в том или ином виде. Но если бы мы так же тщательно относились к замене такого компонента, как тормозная жидкость. Каковы критерии ее замены?

Если коротко: тормозная жидкость – это своего рода альтернатива рычага или троса, передающего усилия от педали в салоне к тормозным колодкам у каждого колеса. Когда с жидкостью что-то не так, усилие не будет как нужно передаваться и машина тормозить не будет.

В современных машинах с электронными системами активной безопасности также не будут работать системы помощи водителя, которые удерживают машину на дороге – ABS, ESP и другие.

На некоторых СТО есть приборы для тестирования тормозной жидкости, но принцип их работы не гарантирует точного замера.

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Для чего нужно менять тормозную жидкость

У современных гликолевых тормозных жидкостей есть общая проблема: они впитывают в себя влагу. У экспертов есть даже термины "сухая" тормозная жидкость и "влажная" - то есть свежая жидкость, из только что открытой бутылки, и уже поработавшая в автомобиле и набравшаяся немного воды.

За первый год работы в системе тормозная жидкость может набрать в себя до 2% воды, а за два года – до 3,5%. Этого достаточно, чтобы ее температура кипения снизилась вдвое! А это главный параметр, ведь от него зависит способность тормозов замедлять автомобиль, и в первую очередь при длительном или экстренном торможении, когда диски и колодки нагреваются до нескольких сотен градусов. Потому что кипящая жидкость с пузырьками пара не может передавать тормозное усилие в колодки – педаль просто провалится.

Вторая неприятность, которую несет с собой увлажнение рабочей жидкости – коррозия деталей тормозов, вызванная теми же процентами воды. Ржавчина в цилиндрах и трубопроводах гидропривода не видна до последнего, между тем она приводит к заклиниванию привода или к потере жидкости. То есть машина может либо внезапно остаться без тормозов, либо наоборот, получить намертво заклиненное колесо, так что даже на эвакуатор затянуть ее будет проблемой.

Влага, впитанная из воздуха в тормозную жидкость, со временем приводит к коррозии деталей системы. Впоследствии это заканчивается заклиниванием колес или отказом тормозов.

Наконец, старая тормозная жидкость с высоким процентом влаги на морозе становится более вязкой. Это нарушает работу систем безопасности, использующих тормозные механизмы колес для вправления машины в поворот, удержание ее на полосе движения и, например, для предотвращения буксировки.

Как узнать, когда менять жидкость

Самое страшное, что критическое старение тормозной жидкости не имеет явных, видимых признаков. Точнее, такой признак есть, но появляется он слишком поздно – это отказ тормозов.

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Поэтому вернейший способ – заменять жидкость не по признакам, а по календарю – согласно рекомендациям автопроизводителя, обычно это срок 2 – 3 года. Если же сверить срок службы жидкости с календарем возможности нет, приходится обращать внимание на второстепенные симптомы. О которых мы и поговорим.

Грязь на стенках бачка

Осадок на дне и грязный налет на стенках бачка – это ненормально. Это продукты износа резиновых манжет, коррозии металлов и деградации жидкости. И то, что их накопилось много, говорит как минимум о внушительном возрасте жидкости.

Чистая жидкость в чистом бачке – это лучше, чем осадок и муть. Но гарантии, что содержание влаги в ней в норме, визуальное благополучие не дает.

Утечки жидкости

Потеки жидкости с внутренней стороны колес или, например, на трубках и цилиндрах гидропривода тоже являются плохим знаком. Возможно, именно коррозия стала причиной, проевши где-то металл до сквозного отверстия. Систему придется немедленно перебирать, конечно, с заменой рабочего тела.

Тугая педаль на морозе

Допустить такое старение "тормозухи", чтобы ее загущение стало ощутимо на педали – это нужно совсем уж не уважать свою машину. Но мороз ниже –150С может усилить этот эффект.

Купили машину с рук

Если сервисная история подержанного автомобиля, приобретенного с рук, вам недоступна, просто нужно заменить все рабочие жидкости, и тормозную – чуть ли не в первую очередь. Но для современных моделей со сложными электронными системами в тормозах замена жидкости обходится очень дорого. Поэтому, если машина недавно из-за границы, попробуйте поискать ее следы в дилерских базах в стране, где она эксплуатировалась до пригона в Украину. Возможно, удастся найти там упоминание о замене тормозухи в течение последних года-полтора, и тогда вам с этой операцией можно не спешить.

Тормозная жидкость в современных авто задействована также в работе нескольких систем помощи водителю: антиблокировочная, антибуксовочная, удержание на спуске, стабилизации курса и т.д.

Показания прибора

Существует широкий выбор тестеров для проверки качества тормозной жидкости. Все они меряют только количество влаги, не учитывая других показателей (что может и вполне оправдано). Но проблема в том, что метод измерения – проводимость жидкости – не дает гарантии корректности результата. Возможно, это не касается профессиональных приборов, но они мало распространены из-за высокой цены. Но в любом случае, если уж прибор показал повышенное содержание влаги, жидкость надо поменять сразу.

Рекомендация Авто24

Тормоза автомобиля – система эффективная и надежная, но она будет оставаться такой лишь до тех пор, пока будет получать рекомендованный производителем уход. Поэтому наш совет: проверять и обслуживать нужно не только те детали и узлы, которые "мотают нервы" и угрожают поломкой, но и которые подолгу работают безропотно и безотказно. То есть чаще заглядывайте в руководство по эксплуатации вашей модели – эта скучная и невнятная книжечка расскажет вам массу полезных вещей, которые помогут автомобилю служить долго и без проблем.

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