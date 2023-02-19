Всі знають, що колодки та диски гальм слід заміняти регулярно і без затримок – інакше станеться аварія в тому чи іншому вигляді. Але ж якби ми так само ретельно ставилися до заміни такого непевного компонента, як гальмівна рідина. Які ж є критерії її заміни?

Якщо коротко: гальмівна рідина – це свого роду заміна важелю або тросу, що передає зусилля від педалі в салоні до гальмівних колодок біля кожного колеса. Коли з рідиною щось не так, зусилля як слід не передаватиметься і машина гальмувати не буде.

В сучасних машинах з електронними системами активної безпеки також не будуть працювати електронні помічники водія, які утримують машину на дорозі – ABS, ESP та інші.

На деяких СТО є прилади для тестування гальмівної рідини, але принцип їхньої роботи не гарантує точного заміру.

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Для чого треба міняти гальмівну рідину

У сучасних гліколевих гальмівних рідин є спільна проблема: вони вбирають у себе вологу. В експертів є навіть терміни “суха” гальмівна рідина та “волога” – тобто свіжа рідина, з щойно відкритої пляшки, і така, що вже попрацювала в автомобілі й набралася трохи води.

За перший рік роботи в системі гальмівна рідина може набрати в себе до 2% води, а за два роки – до 3,5%. Цього достатньо, щоб її температура кипіння знизилася удвічі! А це головний параметр – від нього залежить спроможність гальм уповільнювати автомобіль, і в першу чергу при тривалому або екстреному гальмуванні, коли диски та колодки нагріваються до кількасот градусів. Тому що кипляча рідина з бульбашками пари не може передавати гальмівне зусилля до колодок – педаль просто провалиться.

Друга неприємність, що несе з собою зволоження робочої рідини – корозія деталей гальм, яку провокують ті самі відсотки води. Іржу в циліндрах та трубопроводах гідроприводу не видно до останнього, між тим вона призводить до заклинювання приводу або до втрати рідини. Тобто машина може або раптом втратити гальма, або навпаки, отримати намертво заклинене колесо, так що навіть на евакуатор затягнути її буде проблемою.

Волога, ввібрана з повітря до гальмівної рідини, з часом призводить до корозії деталей системи. Згодом це закінчується заклинюванням коліс або відмовою гальм.

Нарешті, стара гальмівна рідина з високим відсотком вологи на морозі стає більш в’язкою. Це порушує роботу систем безпеки, які використовують гальмівні механізми коліс для вправляння машини у поворот, утримання її на смузі руху та, наприклад, для запобігання буксуванню.

Як дізнатися, коли міняти рідину

Найстрашніше те, що критичне старіння гальмівної рідини не має явних, видимих ознак. Точніше, така ознака є, але з’являється вона запізно – це відмова гальм.

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Тому найвірніший спосіб – заміняти рідину не за ознаками, а за календарем – згідно рекомендацій автовиробника, зазвичай це термін 2 – 3 роки. Якщо ж звірити термін служби рідини в машині з календарем змоги немає, доводиться звертати увагу на другорядні симптоми. Про які ми і поговоримо.

Бруд на стінках бачка

Осад на дні та брудний наліт на стінках бачка – це ненормально. Це продукти зносу гумових манжет, корозії металів та деградації самої рідини. І те, що їх накопичилося багато, говорить як мінімум про поважний вік рідини.

Чиста рідина у чистому бачку – це краще, ніж осад і каламуть. Але гарантії, що вміст вологи в ній у нормі, візуальне благополуччя не дає.

Протікання рідини

Патьоки рідини з внутрішньої сторони колі, або, наприклад, на трубках та циліндрах гідроприводу теж є поганим знаком. Можливо, саме корозія стала тому причиною, проївши десь метал до наскрізного отвору. Систему доведеться негайно перебирати, звісно, з заміною робочого тіла.

Туга педаль на морозі

Допустити таке старіння рідини, щоб її загущення стало відчутно на педалі – це треба геть не поважати свою машину. Але мороз нижче – 150 С може підсилити цей ефект.

Купили машину з рук

Якщо сервісна історія вживаного автомобіля, придбаного з рук, вам недоступна, просто необхідно поміняти всі робочі рідини, і гальмівну – чи не в першу чергу. Але для сучасних моделей с складними електронними системами в гальмах заміна рідини обходиться дуже дорого. Тому якщо машина нещодавно з-за кордону, спробуйте пошукати її сліди у дилерських базах в країні, де вона експлуатувалася до пригону в Україну. Можливо, вдасться знайти там згадку про заміну гальмівної рідини протягом останніх року-півтора, і вам з цією операцією можна не поспішати.

Гальмівна рідина в сучасних авто задіяна також в роботі кількох систем допомоги водію: антиблокувальна, антибуксувальна, утримання на спуску, стабілізації курсу тощо.

Показання приладу

Існує широкий вибір тестерів для перевірки якості гальмівної рідини. Всі вони міряють лише кількість вологи, не враховуючи інші показники (що може і цілком виправдано). Але проблема у тому, що метод вимірювання – проводимість рідини – не дає гарантії щодо коректності результату. Певно, це не стосується професійних приладів, але вони мало поширені через високу ціну. Але в будь-якому випадку, якщо вже прилад показав підвищений вміст вологи, рідину треба міняти.

Рекомендація Авто24

Гальма автомобіля – система ефективна та надійна, але вона залишатиметься такою лише доти, поки буде отримувати рекомендований виробником догляд. Тож наша порада: перевіряти та обслуговувати треба не лише ті деталі та вузли, які “мотають нерви” та загрожують поламкою, а й такі, що подовгу працюють покірно та безвідмовно. Тобто частіше зазирайте до посібника з експлуатації вашої моделі – ця нудна і невиразна книжечка розповість вам масу корисних речей, які допоможуть автомобілю служити довго і без проблем.

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