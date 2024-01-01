5 советов для тех, кто перевозит елку в автомобиле

Наиболее правильный метод перевозки елки на авто – на крыше. Но существует еще несколько нюансов, предупреждает Car&Driver. Ведь исследования в США показывают, что почти у 20 процентов людей дерево упало или выпало из автомобиля, пока они довозили его домой.

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Лучше всего везти елку на крыше авто

Один из самых простых способов перевозки елки - привязать ее к багажнику на крыше стволом (срезанной частью) елки к передней части автомобиля. Если у вас нет рейлингов на крыше, вы можете положить на крышу защиту (например, старое одеяло или большое полотенце), чтобы иглы и сосновый сок не попадали на краску или люк.

Без рейлингов на крыше вы можете протянуть веревки или ремни через двери автомобиля (а не окна). Кроме того, вы можете разместить елку внутри, если ваша машина достаточно большая и вы не готовы потом убрать сосновые иглы пылесосом.

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Крепко завяжите

Независимо от того, перевозите вы елку на крыше или в салоне на задних сиденьях, ее стоит крепко привязать. Некоторые продавцы деревьев предоставят вам елку, завернутую в сетку, что облегчает манипуляции с елкой. Если вы используете крышу, привяжите елку к автомобилю в трех местах: спереди, посередине и сзади.

Если в вашей машине нет рейлингов, вы можете открыть дверь и протянуть трос через кабину, а затем подняться на крышу. Когда вы закрываете двери, елка должна оставаться плотно привязанной, но такой способ может повредить дверные уплотнители.

Проверьте габариты

Елка не должна сильно выступать за габариты авто. Согласно правилам дорожного движения, если груз выступает по ширине более 0,4 м, а спереди или сзади на 1 м от внешнего края переднего или заднего габаритного фонаря, он должен быть обозначен красной лентой, флажком или светоотражающим элементом. Этого требуют пп. 22.4 и 30.3 ПДД Украины.

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Поезжайте медленно

Если можете, избегайте скоростей по дороге домой. Не все веревки выдерживают нагрузку от движения со скоростью 100 км в час.

Проверьте штрихкод

За перевозку незаконно купленной или срубленной живой елки в Украине можно получить существенный штраф. В соответствии со статьей №88-1 КУоАП приобретение и перевозка елки без маркировки наказывается штрафом от 510 до 1 700 грн. Если автомобиль с такой елкой обнаружат в природно-заповедных зонах, штраф будет больше – от 1 700 до 3 655 грн.