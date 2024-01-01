Как безопасно и законно перевезти елку: украинские и польские правила

Конечно, лучший вариант – это покупать елку рядом с домом и принести ее в руках. Однако такая возможность представится не каждому и не везде. Поэтому, к покупке этого праздничного атрибута следует подготовиться так, как к любому другому нестандартному товару, предлагает moto.pl.

Поскольку не все елочные базары имеют упаковочные машины для обмотки елки сеткой в кокон, то готовьтесь к тому, что вам самим придется ее нести к автомобилю, паковать и грузить и крепить. На продавца надеяться не стоит, он может разве что помочь запеленать дерево и обкрутить веревкой.

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Так что мешок, веревку или пленку приготовьте заранее – для упаковки елки. Не забудьте про перчатки – дерево смолистое, без них руки, руль, рычаг переключения и даже дверные ручки испачкаете.

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Пакуем, вяжем, фиксируем

По размещению елки в машине перечень требований незначительный. Если размер позволяет, то в салоне дерево следует положить так, чтобы не засалить смолой кресло, чехлы. В любом случае не кладите ее на переднее пассажирское сиденье, чтобы не заслоняла обзор.

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Что стоит знать:

елка не может закрывать поле зрения водителя;

водитель и все участники дорожного движения должны быть защищены от смещения елки;

праздничный груз не должен препятствовать водителю нормальному пользованию транспортным средством;

груз не может закрывать внешние фонари и номерной знак автомобиля.

Конечно, лучше все-таки перевозить елку в багажнике, если размеры позволяют. Если на крыше есть багажник, то крепим там стволом вперед по ходу движения. Веревками надежно фиксируем кокон, чтобы он при торможении по инерции не сорвался с места и не перескочил в салон передней машины, пробив в ней стволом заднее стекло. Согласитесь, тот водитель такому новогоднему подарку не обрадуется.

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Конечно, лучше когда елка не выступает за габариты машины. Груз, выступающий по ширине более 0,4 м от внешнего края переднего или заднего габаритного фонаря, должен быть обозначен. Такое требование украинских ПДД.

Слишком высокие елки, что при фиксации на багажной конструкции сверху выступают за габариты спереди или сзади на 1 м, в обязательном порядке должны обозначиться красными лентами, флажками или другими атрибутами привлечения внимания, в т.ч. световозвращающими элементами, как этого требуют пп. 22.4 и 30.3 ПДД Украины.

Новогодняя елка на крыше и в багажнике должна быть надежно закреплена, чтобы не стать угрозой для других участников дорожного движения. Фото: Марек Базак

В Польше по выступлению за габарит транспортного средства действуют немного другие нормативы. Если дерево выступает более 50 см от задней части транспортного средства, оно должно быть обозначено красным флажком (днем) или светоотражателем (ночью).

Там также действует правило по высоте и ширине – не более 4 м и 2,55 м соответственно. Водители, которые неправильно закрепили елку или везут ее с нарушениями габаритных требований, могут получить штраф до 3000 злотых. Это в конвертации будет где-то 30 800 гривен.

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Если елка закрывает огни автомобиля, вас могут оштрафовать на 200 злотых (2 051 грн). Ограничение видимости номерного знака означает штраф в размере 100 злотых (1025 грн). Кстати, в Украине за нарушение требований использования номерных знаков транспортных средств наказание практически такое же – 1 190 грн.

С елкой без маркировки лучше не ехать

В Украине каких-то громких скандалов относительно неправильной перевозки елок на крыше легкового автомобиля, в салоне или багажнике не было. Сейчас на наших дорогах следует остерегаться других санкций – перевозки елки сосны или другого хвойного дерева без соответствующей маркировки со штрих-кодом.

Обнаруженная в автомобиле незаконно купленная или срубленная живая елка может обернуться серьезным штрафом. Приобретенное без маркировки хвойное дерево в соответствии со статьей №88-1 КУоАП может обойтись для граждан штрафом от 510 до 1 700 грн. Если автомобиль с такой елкой обнаружат в природно-заповедных зонах – от 1 700 до 3 655 грн.

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Поэтому, покупая дерево на елочном базаре, сразу проверяйте маркировку и требуйте от продавца такой документ со штрих-кодом. Если этого не выдают, а вам нужно везти дерево на другой край города, за пределы города или даже в пределах жилого массива, то лучше ищите "законный" базар и уже там покупайте и тщательно грузите елку.

Мотоцикл BMW классный, но такая перевозка дерева ограничивает движения водителя. Фото: сайт Портал Черноморска

Кстати, нынешние климатические условия вносят некоторые коррективы в перевозку елок открытым методом на багажнике сверху машины. Практика показывает, что обвязывания кроны веревками или машинная упаковка в кокон из сетки уже недостаточно – загрязняется очень сильно.

Особенно это негативно сказывается в сырую влажную погоду. Куски грязи из-под колес тяжелых грузовиков облепливают даже укутанную в сетку крону. После приезда домой дерево приходится отмывать в ванной. Чтобы такого не произошло, стоит завернуть дерево в ткань, мешок, пакет или стрейч-пленку. Это убережет елку от агрессивных внешних факторов при транспортировке и избавит от дальнейших хлопот.

Дома такая красавица после распаковки расправит веточки и будет готова к праздничному наряду, что сделает ее сказочной и порадует как детей, так и взрослых.