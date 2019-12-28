Опытные автовладельцы знают, что перевозка елки в автомобиле может оставить о себе не самую лучшую память. А для новичков новогодне-рождественских перевозок Авто24 приготовил набор практических советов.

Натуральное дерево – не самый удобный груз для легкового автомобиля, но заказывать по этому поводу грузовое такси, согласитесь, глупо. Двуединая задача, которая стоит перед вами – поместить данный предмет в автомобиль и не дать ему оставить отметины на обивке – по силам любому автомобилисту.

Собираясь на елочный базар, приготовьте несколько вещей, которые вам наверняка понадобятся. Подскажем, что даже если вы выдвигаетесь за покупкой спонтанно, все необходимое можно купить по дороге в хозяйственном отделе любого супермаркета.

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Перчатки , лучше кожаные или прлотные хозяйственные. Вам придется брать дерево в руки и грузить его в автомобиль. И даже если вы не боитесь уколоть пальцы, трудноудаляемая сосновая смола на руках – и на руле! – вам никак не нужна.

Веревку. Пышную крону лучше будет связать, чтобы растопыренные ветки не мешали погрузке, не ломались и не засеивали иглами укромные уголки салона. В идеале длина веревки должна равняться полуторной-двойной длине перевозимого дерева. В крайнем случае подойдет буксировочный трос (неметаллический) или собственный шарф, хотя за сохранность последнего мы поручиться не можем.

Даже маленькое деревце нельзя возить без упаковки – на ходу оно будет перемещаться по машине, испачкает обивку и травмируется само.

Плед. Некое старое покрывало понадобится, чтобы застелить им ту часть салона, где будет ехать елка – ведь Некое старое покрывало понадобится, чтобы застелить им ту часть салона, где будет ехать елка – ведь в одном только багажнике она почти наверняка не поместится. Причем размеры пледа желательны с запасом, потому что зеленый груз может смещаться при движении, пружиня на упругих ветках.

Пакет или мешок. Комель дерева желательно закрыть пакетом или мешком – как наиболее опасную с точки зрения выделения смолы часть. Большой пакет или мешок, натянутый на елку, облегчит ее увязывание веревкой или даже частично заменит ее. Как ни странно, для этой цели подойдет даже легкий мешок для мусора, на самом деле иголкам трудно проколоть его. Правда, объем мешка должен быть достаточно велик – от 30 – 50 л.

Стрейч-пленка. Очень удобный способ упаковки, с которым, однако, вам не справиться в одиночку – понадобится помощник, который будет удерживать ветви дерева с поджатом к стволу состоянии. Пленка заменит и веревку, и пакет с мешком, а при полной упаковке в нее дерева позволит обойтись и без застилания салона пледом.

Рекомендация Авто24

Несчетное количество иголок под ковриками и сиденьями – сущие пустяки по сравнению с пятнами смолы, которые может оставить лесная красавица на обивке сидений, дверей и багажника. Для удаления их понадобятся мощные растворители и моющие средства, поэтому самый безопасный с точки зрения сохранности интерьера вариант – это перевозка дерева на крыше. Это не отменяет необходимости уменьшить ее объем путем связывания, зато можно обойтись без полноценного верхнего багажника – одним только рейлингом.

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