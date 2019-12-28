Досвідчені автомобілісти знають, що перевезення ялинки в автомобілі може залишити про себе не дуже добру пам'ять. А для новачків новорічно-різдвяних перевезень Авто24 приготував набір практичних порад.

Натуральне дерево – не найзручніший вантаж для легкового автомобіля, але замовляти з цього приводу вантажне таксі, погодьтеся, нерозумно. Важке завдання, яке стоїть перед вами – помістити даний предмет в автомобіль і не дати йому залишити сліди на оббивці – під силу будь-якому автомобілісту.

Збираючись на ялинковий базар, приготуйте кілька речей, які вам напевно знадобляться. Підкажемо, що навіть якщо ви висуваєтеся на закупівлю спонтанно, все необхідне можна придбати по дорозі в господарському відділі будь-якого супермаркету.

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Рукавички, краще шкіряні або цупкі господарські. Вам доведеться брати дерево в руки і вантажити його в автомобіль. І навіть якщо ви не боїтеся вколоти пальці, соснова смола на руках – і на кермі! – вам зовсім не потрібна.

Мотузка. Пишну крону краще буде зв'язати, щоб розчепірені гілки не заважали навантаженню, не ламалися і не засівали голками затишні куточки салону. В ідеалі довжина мотузки повинна дорівнювати полуторній-подвійній довжині дерева, що перевозиться. В крайньому випадку підійде буксирувальний трос (неметалевий) або власний шарф, хоча це вже останній варіант.

Навіть маленьке деревце не можна возити без упаковки – на ходу воно буде переміщатися по машині, забруднить оббивку і травмується саме.

Плед. Якесь старе покривало знадобиться, щоб застелити ним ту частину салону, де буде їхати ялинка – адже Якесь старе покривало знадобиться, щоб застелити ним ту частину салону, де буде їхати ялинка – адже в одному лише багажнику вона майже напевно не поміститься. Причому розмір пледа має бути “з запасом”, тому що зелений вантаж може зміщуватися при русі.

Пакет або мішок. Комель дерева бажано закрити пакетом або мішком – як найбільш небезпечну з точки зору виділення смоли частину. Великий пакет або мішок, натягнутий на ялинку, полегшить її пов'язування мотузкою або навіть частково замінить її. Як не дивно, для цієї мети підійде навіть легкий мішок для сміття, насправді голкам важко проколоти його. Правда, об'єм мішка повинен бути досить великий – від 30 – 50 л.

Стрейч-плівка. Дуже зручний спосіб упаковки, з яким, однак, вам не впоратися самому – знадобиться помічник, який буде утримувати гілки дерева стиснутими до стовбура. Плівка замінить і мотузку, і пакет з мішком, а при повній упаковці в неї дерева дозволить обійтися і без застилання салону пледом.

Рекомендація Авто24

Незліченна кількість голок під килимками і сидіннями – дрібниці порівняно з плямами смоли, які може залишити лісова красуня на оббивці сидінь, дверей і багажника. Для видалення їх знадобляться потужні розчинники та миючі засоби, тож найбезпечніший з точки зору збереження інтер'єру варіант – це перевезення дерева на даху. Це не скасовує необхідності зменшити його об'єм шляхом зв'язування, зате можна обійтися без повноцінного верхнього багажника – лише рейлингамим.

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