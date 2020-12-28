Покупка елки предшествует лучшему празднику года, но может так случиться, что ее перевозка этот праздник немного испортит.

Машина, у которой останутся следы транспортировки елки, может напоминать вам о празднике в течение целого года. Не все думают об этом, когда суют зеленую красавицу в багажник или салон, но потом приходится тратить время и деньги на устранение последствий. Напомним о всех опасностях предновогодней транспортировки.

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Смола. Сок хвойных деревьев отмыть очень трудно, а о его наличии на дереве можно узнать только постфактум – когда дерево отогреется в салоне и “заплачет” в тепле. Поэтому перед загрузкой надо как минимум тщательно завернуть ствол вокруг среза, а лучше – обмотать чем-то все дерево, ведь часто мажутся и веточки.

Иглы. Почти обязательно хоть горстка иголок оставит деревце и переселится в салон – они застрянут в обивке, спрячутся в щелях сидений и под ковриками. Большой беды они не натворят, но мусор в машине – не очень хорошо. Подстилка в виде бумаги или одеяла здесь не поможет. Заверните елку полностью в пленку или ткань – иначе придется готовить пылесос или деньги для посещения автомойки с уборкой. Это надо сделать сразу, пока иголки во время езды не растряслись в самые дальние уголки салона и багажника.

Багажник – лучшее место для перевозки рождественского дерева. Лучше может быть лишь кузов пикапа

Ветки. И елка, и сосна, и смерека имеют свойство гарпуна – они легко входят в багажник нижней частью ствола вперед, но тяжело извлекаются обратно. Проконтролировать этот процесс со всех сторон трудно, и именно в этот момент могут сломаться ветки. Как показывает опыт, лучше не увязывать дерево веревкой, а завернуть его в сплошной материал (пленку или большое одеяло), тогда ни одна веточка не зацепится за проем багажника или детали интерьера.

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Размеры. Если дерево не поместилось полностью в машину, вполне возможно оставить его часть снаружи. Распространенная ошибка здесь – крышка багажника, которая будет лежать на елке. Во время движения эта тяжелая деталь будет вести себя не так, как во время стоянки – то есть будет качаться, биться и давить на ветки, и ломать их. Крышку надо зафиксировать на расстоянии от дерева. Напомним, что согласно украинским правилам дорожного движения (п. 22.4), если груз выступает за габариты машины назад больше чем на один метр, его надо обозначать красно-белым флажком размером 400х400 мм или фонарем (п. 30. 3). Но из-за малой вмстимости машины не отказывайтесь от радости иметь большую елку. Подумайте, возможно, у кого-то из ваших друзей есть автомобиль с большим грузовым отсеком – пикап или хотя бы универсал.

Если следовать букве Закона, каждая елка (сосна, ель, смерека, ялыця и т. п.), что поступает в продажу, должна иметь собственный штрих-код. На специальном сайте можно определить, в каком лесу родилась эта елочка

Закон. Теоретически елку, которую вы везете в машине, могут признать полученной незаконным путем. Потому что каждое деревце должно иметь этикетку с персональным штрих-кодом, а в реальности оно не всегда так. Попросите такую бумажку у продавца, особенно если вам придется ехать с елкой за городом.

Рекомендация Авто24

Елку мы покупаем и перевозим только раз в год, и более того – она является настолько трогательным символом семейного праздника, что нельзя привязывать ее к каким-то материальным факторам. Поэтому на первое место надо поставить саму елку, а остальное считать вторичными обстоятельствами. То есть надо сначала определиться с тем, какое дерево вам хочется, а потом в зависимости от его габаритов продумать способ перевозки.

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