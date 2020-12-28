Купівля ялинки передує найкращому святу року, але може так статися, що це свято вона трохи зіпсує ще на етапі перевезення в авто.

Машина, у якій залишаться сліди транспортування ялинки, може нагадувати вам про свято протягом цілого року. Не всі думають про це, коли пхають зелену красуню в багажник чи салон, але потім доводиться витрачати час та гроші на усунення наслідків. Нагадаємо всі небезпеки передноворічного транспортування.

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Смола . Сік хвойних дерев відмити дуже важко, а про його наявність на дереві можна дізнатися лише постфактум – коли дерево відігріється у салоні і “заплаче” у теплі. Тому перед завантаженням треба як мінімум ретельно загорнути стовбур навколо зрізу, а краще – обмотати чимось все дерево, адже часто мажуться і гілочки.

Голки. Майже обов’язково бодай жменька голок залишить деревце і переселиться у салон – вони застрягнуть в оббивці, заховаються в цілинах сидінь та під килимками. Великого лиха вони не накоять, але сміття у машині – не дуже добре. Підстилка у вигляді паперу чи ковдри тут не допоможе. Загорніть ялинку повністю у плівку чи тканину – або доведеться готувати пилосмог чи гроші для відвідування автомийки з прибиранням. Це треба зробити відразу, поки голки під час їзди не розтрусилися в найдальші куточки салону і багажника.

Багажник – найкраще місце для перевезення різдвяного дерева. Краще може бути лише кузов пікапа

Гілки. І ялинка, і сосна, і смерека мають властивість гарпуна – вони легко входять у багажник нижньою частиною стовбуру вперед, але важко витягуються назад. Проконтролювати цей процес з усіх боків важко, і саме в цей момент можуть зламатися гілки. Як показує досвід, краще не зв’язувати дерево мотузкою, а загорнути його у суцільний матеріал (плівку або велику ковдру), тоді жодна гілочка не зачепиться за проріз багажника або деталі інтер’єру.

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Розміри. Якщо дерево не помістилося повністю у машину, цілком можливо залишити його частину зовні. Поширена помилка тут – кришка багажника, яка лежатиме на ялинці. Під час руху ця важка деталь поводитиметься не так, як під час стоянки – тобто буде гойдатися, битися і тиснути на гілки, та ламатиме їх. Кришку треба зафіксувати на відстані від дерева. Нагадаємо, що згідно українських Правил дорожнього руху (п. 22.4), якщо вантаж виступає за габарити машини назад більше як на один метр, його треба позначати червоно-білим прапорцем розміром 400х400 мм або ліхтарем (п.30.3). Через малу машину не відмовляйтеся від радості мати велику ялинку. Подумайте, можливо, у когось з ваших друзів є машина з великим вантажним відсіком – пікап або хоча б універсал.

Якщо слідувати букві Закону, кожна ялинка (сосна, смерека тощо), що надходить у продаж під Новий рік, повинна мати власний штрих-код. Є сайт, через який можна визначити її місце походження

Закон. Теоретично ялинку, яку ви везете у машині, можуть визнати отриманою незаконним шляхом. Тому що кожне деревце повинне мати етикетку з персональним штрих-кодом, а в реальності воно не завжди так. Попросіть такий папірець у продавця, особливо якщо вам доведеться їхати з ялинкою за містом.

Рекомендація Авто24

Ялинку ми купуємо і перевозимо лише раз на рік, і більше того – вона є настільки зворушливим символом сімейного свята, що не можна прив’язувати її до якихось матеріальних факторів. Тому на перше місце треба поставити саму ялинку, а інше вважати вторинними факторами. Тобто треба спочатку визначитися із тим, яке дерево вам хочеться, а потім в залежності від його габаритів продумати спосіб перевезення.

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