Як безпечно та законно перевезти ялинку: українські та польські правила

Звісно, найкращий варіант – це купувати ялинку поряд з домом і принести її в руках. Однак така нагода випаде не кожному та не скрізь. Отож, до покупки цього святкового атрибута слід підготуватися так, як до будь-якого іншого нестандартного товару, пропонує moto.pl.

Оскільки не всі ялинкові базари мають пакувальні машини для обмотування ялинки сіткою в кокон, то готуйтеся до того, що вам самим доведеться її нести до автомобіля, пакувати та вантажити й кріпити. На продавця сподіватися не варто, він може хіба що допомогти сповити дерево й обкрутити мотузкою.

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Так що мішок, мотузку чи плівку приготуйте заздалегідь – для пакування ялинки. Не забудьте про рукавиці – дерево смолисте, без них руки, кермо, важіль перемикання і навіть дверні ручки забрудните.

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Пакуємо, в'яжемо, фіксуємо

Щодо розміщення ялинки в машині перелік вимог незначний. Якщо розмір дозволяє, то в салоні дерево слід покласти так, щоб не засмальцювати смолою крісло, чохли. У будь-якому разі не кладіть її на переднє пасажирське сидіння, щоб не затуляла огляд.

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Що варто знати:

ялинка не може закривати поле зору водія;

водій та всі учасники дорожнього руху повинні бути захищені від зміщення ялинки;

святковий вантаж не повинен перешкоджати водієві нормальному користуванню транспортним засобом;

вантаж не може закривати зовнішні ліхтарі та номерний знак автомобіля.

Звісно, краще все-таки перевозити ялинку в багажнику, якщо розміри дозволяють. Якщо на даху є багажник, то кріпимо там стовбуром вперед по ходу руху. Мотузками надійно фіксуємо кокон, щоб він при гальмуванні за інерцією не зірвався з місця і й не перескочив в салон передньої машини, пробивши в ній стовбуром заднє скло. Погодьтеся, той водій такому новорічному дарунку не зрадіє.

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Звісно, краще коли ялинка не виступає за габарити машини. Вантаж, що виступає за шириною понад 0,4 м від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря, повинен бути позначений. Така вимога українських ПДР.

Занадто високі ялинки, що при фіксації на багажній конструкції зверху виступають за габарити спереду чи ззаду на 1 м, в обов’язковому порядку мають позначитися червоними стрічками, прапорцями чи іншими атрибутами привернення уваги, в т.ч. світлоповертаючими елементами, як цього вимагають пп. 22.4 та 30.3 ПДР України.

Новорічна ялинка на даху та в багажнику має бути надійно закріплена, щоб не стати загрозою для інших учасників дорожнього руху. Фото: Марек Базак

У Польщі щодо виступу за габарит транспортного засобу діють трохи інші нормативи. Якщо дерево виступає понад 50 см від задньої частини транспортного засобу, воно має бути позначене червоним прапорцем (вдень) або світловідбивачем (вночі).

Там також діє правило щодо висоти та ширини – не більше 4 м та 2,55 м відповідно. Водії, які неправильно закріпили ялинку чи везуть її з порушеннями габаритних вимог, можуть отримати штраф до 3000 злотих. Це у конвертації буде десь 30 800 гривень.

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Якщо ялинка закриває вогні автомобіля, вас можуть оштрафувати на 200 злотих (2 051 грн). Обмеження видимості номерного знака означає штраф у розмірі 100 злотих (1025 грн). До речі, в Україні за порушення вимог використання номерних знаків транспортних засобів покарання практично таке ж – 1 190 грн.

З ялинкою без маркування краще не їхати

В Україні якихось гучних скандалів щодо неправильного перевезення ялинок на даху легкового автомобіля, в салоні чи багажнику не було. Нині на наших дорогах слід остерігатися інших санкцій – перевезення ялинки сосни чи іншого хвойного дерева без відповідного маркування зі штрих-кодом.

Виявлена в автомобілі незаконно куплена або зрубана жива ялинка може обернутись серйозним штрафом. Придбане без маркування хвойне дерево відповідно до статті №88-1 КУпАП може обійтися для громадян штрафом від 510 до 1 700 грн. Якщо автомобіль з такою ялинкою виявлять в природно-заповідних зонах – від 1 700 до 3 655 грн.

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Отож, купуючи дерево на ялинковому базарі, відразу перевіряйте маркування й вимагайте від продавця такий документ зі штрих-кодом. Якщо цього не видають, а вам потрібно везти дерево на інший край міста, за межі міста чи навіть в межах житлового масиву, то краще шукайте "законний" базар і вже там купуйте та ретельно вантажте ялинку.

Мотоцикл BMW класний, але таке перевезення дерева обмежує рухи водія. Фото: сайт Портал Чорноморська

До речі, нинішні кліматичні умови вносять деякі корективи у перевезення ялинок відкритим методом на багажнику зверху машини. Практика показує, що обв’язування крони мотузками чи машинне пакування в кокон із сітки вже замало – забруднюється дуже сильно.

Особливо це негативно позначається в сиру вологу погоду. Шматки бруду з-під коліс важких вантажівок обліплюють навіть вкутану в сітку крону. Після приїзду додому дерево доводиться відмивати в ванній. Щоб цього не сталося, варто загорнути дерево в тканину, мішок, пакет чи стрейч-плівку. Це вбереже ялинку від агресивних зовнішніх факторів при транспортуванні та не додасть подальших клопотів.

Вдома така красуня після розпакування розправить гілочки й буде готова до святкового вбрання, що зробить її казковою й порадує як дітей, так і дорослих.